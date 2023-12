L'albese Riccardo Spolaore eletto alla guida delle consulte studentesche del Piemonte

Si è svolta questa mattina la riunione del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche, l’organo che rappresenta gli interessi dei 500.000 studenti della Regione Piemonte. Durante l’incontro, i presidenti delle varie province studentesche hanno eletto il nuovo consiglio di Presidenza Regionale, che avrà il compito di coordinare le attività e i progetti delle Consulte Provinciali e di dialogare con le istituzioni locali e regionali.

I due eletti sono l'albese Riccardo Spolaore, già presidente della Consulta di Cuneo, che ricoprirà il ruolo di presidente regionale, e Emanuele Giacomini, già presidente della Consulta di Asti, che sarà il vicepresidente regionale con delega all’Istruzione e Formazione.

Entrambi hanno espresso la loro soddisfazione per la nomina e la loro volontà di lavorare in collaborazione con gli altri rappresentanti studenteschi e con le autorità competenti per la buona riuscita dei progetti a livello regionale.