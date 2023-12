Il Piemonte, tra le prime Regioni in Italia, indica la fibromialgia come "patologia cronica e invalidante"

Il Piemonte riconosce la fibromialgia come patologia cronica e invalidante e ne valorizza la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il testo unificato in materia. La nostra è tra le prime regioni a dare una risposta legislativa alla patologia, che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia, ma che ancora non è riconosciuta a livello nazionale.

In fase di dichiarazione di voto è intervenuto il Consigliere regionale Maurizio Marello ricordando la complessità di tale patologia, che porta con sé sintomi di natura fisica e psichica quali stato d’ansia, depressione ed è di difficile diagnosi.

«È importante che il Consiglio regionale, attraverso una serie di proposte di legge unificate in un testo, si occupi di questa malattia che pregiudica molto il benessere e le relazioni di chi ne è colpito, le sue opportunità professionali e sociali», ha detto, «Sotto la spinta delle Regioni anche la Sanità nazionale, con oggi non la riconosce tra i livelli essenziali di assistenza, la prende in considerazione. Attraverso questa legge il Piemonte fa un passo in avanti allineandosi a regioni come la Lombardia e il Veneto che se ne occupano in maniera puntuale da qualche anno attraverso norme che riconoscono questa patologia come invalidante e si occupano di prevenirla, di migliorare il percorso di diagnosi che avviene spesso in ritardo con difficoltà ad avere cure adeguate e omogenee».