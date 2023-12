L'Asava albese ha due automezzi nuovi per il trasporto di disabili

La solidarietà genera solidarietà e l'entusiasmo moltiplica i numeri e rende le serate riuscite, come la festa dell'Asava, che nella sede di Borzone a Grinzane Cavour, ha richiamato autorità, gruppi gemellati e oltre 175 volontari. Una bella cornice come ha spiegato il presidente Franco Sampò. "Un grazie a tutte le persone intervenute, ma un cenno doveroso lo merita uno dei momenti più emozionanti della serata, quando è avvenuta la consegna di due automezzi per il trasporto delle persone diversamente abili: un modo per ricordare e omaggiare Mario Aimasso e Giancarlo Avataneo, due volontari che sono sempre nei nostri cuori".

Sampò ha voluto ringraziare anche "Guido e Fabio Porro di Serralunga per averci donato tre defibrillatori e il vino della cena, oltre all'Air Service Albese per l'idropulitrice e Borio Macchine Agricole e Mollo Noleggi per i riscaldatori". Tra i presenti il governatore Alberto Cirio. l’assessore regionale alla Sanità Lugi Icardi, il sindaco di Alba Carlo Bo, il primo cittadino di Novello Roberto Passone, il consigliere provinciale Massimo Antoniotti. Durante la serata sono stati premiati anche i volontari, a seconda degli anni di "servizio".

Molto soddisfatto il padrone di casa, il sindaco di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau: "Avere un'associazione di volontariato così attiva e longeva, e riuscire a realizzare questi momenti di condivisione e solidarietà è un motivo di orgoglio per il nostro comune e uno stimolo per guardare al futuro con fiducia".