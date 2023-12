Savigliano, la biblioteca fa appello ai lettori-creativi

La Biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano lancia in queste Fesitività due iniziative per coinvolgere i suoi lettori.

La prima riguarda un bellissimo albero di Natale arrivato in Biblioteca. Un albero, però, spoglio: mancano le decorazioni per renderlo unico. L'appello ai lettori-creativi è dunque quello di portare le proprie creazioni homemade o di realizzarle direttamente in Biblioteca: in sala ragazzi si può trovare tutto l'occorrente.

La Bàccolo ha inoltre lanciato il format "Giudicami dalla copertina: i libri che abbiamo amato al primo sguardo". L'iniziativa invita i lettori ad inviare le foto dei libri di cui si sono innamorati a prima vista.

"Gli scatti – spiega la direttrice Valeria Nigro – possono essere inviati via mail, su messenger o nei messaggi DM di Instagram. O, ancora, possono essere pubblicati sui propri profili social usando l'hashtag #giudicamidallacopertina. Per vedere una prima carrellata di fotografie basta seguire i canali della Biblioteca".

Riguardo gli eventi in programma, domenica 10 dicembre sold out per lo spettacolo "Gli spiriti del Natale", ispirato all'opera di Dickens e curato da Claudio Del Toro di Teatro Società con la collaborazione del Civico Istituto Musicale G.B.Fergusio.

Sono invece ancora disponibili alcuni posti per l'evento "La tua assenza è tenebra", dedicato all'autore islandese Jón Kalman Stefánsson, che si terrà in Sala S. Agostino, sabato 16 dicembre alle 17.30. La ricognizione nei testi dello scrittore sarà accompagnata da un tappeto sonoro a cura di a cura di Daniel Mana e Francesco Calembrun, veterani della musica di sintesi, con le loro “macchine” analogiche.

L'evento è realizzato con la collaborazione delle associazioni Voci Erranti e Diagonal. Ingresso e aperitivo gratuiti con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (cercando nome dell'evento e città).