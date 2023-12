SENEC: l’avanguardia nelle tecnologie di accumulo per un futuro energetico sostenibile

Per aziende, installatori e clienti privati alla ricerca di soluzioni per la produzione di energia pulita, SENEC rappresenta un punto di riferimento affidabile. Fondata nel 2009 e con sede a Lipsia, l’impresa tedesca si dedica allo sviluppo e alla produzione di sistemi di accumulo intelligenti e prodotti innovativi, concepiti per aumentare l'autosufficienza energetica. Tali soluzioni permettono di sfruttare al massimo l'energia verde del sole e di partecipare attivamente alla transizione verso un futuro più sostenibile.

SENEC ambisce a costruire un mondo dove le persone possano utilizzare, gestire e condividere l'energia rinnovabile in modo semplice e consapevole. L'azienda si posiziona come uno dei leader globali nel settore dell'accumulo energetico, con oltre 100.000 sistemi venduti nel 2022.

A partire da marzo 2018, EnBW Energie Baden-Wüttemberg AG, uno dei principali fornitori di energia in Germania, ha completato l'acquisizione di SENEC. Un’unione che potenzia ulteriormente la capacità di sviluppare soluzioni energetiche innovative, così da rispondere prontamente alle esigenze di aziende e clienti finali. Nel maggio 2017 è stata fondata SENEC Italia, la filiale italiana, che attualmente dispone di due sedi operative a Bari e Milano.

SENEC offre un ampio ventaglio di soluzioni, rivolte alle aziende che desiderano integrare l'energia fotovoltaica, nonché agli installatori nel settore residenziale, considerati partner fondamentali. L'obiettivo principale è consentire a tutti di utilizzare in modo flessibile la propria energia e raggiungere l'autosufficienza energetica.

Tra le numerose opzioni disponibili, da scoprire sul sito ufficiale www.senec.com, spicca SENEC.Home, un avanzato sistema di accumulo fotovoltaico che sfrutta l'energia solare. Compatibile con qualsiasi sistema preesistente, una volta installato, conserva l'eccesso di energia solare generata, creando una riserva personale gestibile in modo autonomo. I vantaggi sono tangibili: si ottiene una significativa diminuzione delle spese e si riduce l’impatto sull’ambiente.

SENEC.Cloud, invece, è una vantaggiosa fornitura energetica, con tariffe fisse per due anni. Infatti, permette di sfruttare al 100% la propria energia, stabilizzando nel tempo i consumi e riducendo i costi in bolletta.

Mentre i pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar sono concepiti per produrre energia pulita a casa, in modo semplice, e garantendo la massima resa possibile. Grazie al design bifacciale, assicurano maggiori rendimenti rispetto ai pannelli standard, anche con scarso irraggiamento o in caso di montaggio su superfici piane.

Con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle generazioni future e regalare loro un mondo migliore, SENEC sostiene diverse iniziative, sia in ambito sportivo che in quello sociale.

È necessario sottolineare, infine, che tutti i sistemi e le soluzioni prodotte da SENEC sono sviluppati secondo rigidi standard qualitativi, in modo da offrire massima efficienza e durata. Sono diversi i premi e riconoscimenti ottenuti negli anni, che attestano le loro eccellenti prerogative.