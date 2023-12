Il Coro degli Afasici di A.L.I.Ce. in concerto a Savigliano

Domenica 17 dicembre torna a esibirsi il Coro degli Afasici “Enrico Catelli” di A.L.I.Ce. Cuneo Odv, associazione di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale. “Un coro di auguri”, è il titolo scelto per il concerto di Natale che andrà in scena nell’auditorium “Crosà Neira” di Savigliano (via Misericordia 3) alle ore 17.00; un evento accessibile anche alle persone con disabilità il cui l’ingresso è libero e gratuito. Il coro sarà accompagnato dai musicisti della Fondazione Fossano musica, e diretto dai musicoterapisti Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa. “Gli auguri che arriveranno, saranno messaggi di buon auspicio, desideri di un futuro lieto e positivo – afferma la volontaria Marianna Micheletto, referente del progetto –. Viviamo momenti difficili, lo sappiamo. Per questo mostrare la speranza concreta, la lotta quotidiana contro le difficoltà e la malattia, così come la cura e la ripresa che può avvenire, ci sembra il modo migliore di fare gli auguri, in coro, a Natale e sempre”.

Il Coro degli Afasici è infatti formato da persone che hanno subìto patologie cerebro-vascolari che causano l’afasia (disabilità della comunicazione e della parola, che accade in un soggetto su tre dopo l’ictus). Uno degli strumenti di cura dell’afasia è la musicoterapia, che attraverso la terapia e l’empatia generata dal gruppo, dall’essere in coro, promuove benefici ampi: fisici, mentali e relazionali.

“Il coro è una grande famiglia, in cui anche i parenti, i caregiver e i tanti volontari trovano momenti belli e gioiosi per stare insieme col sorriso e affrontare i problemi – dice il medico Giuseppe Bonatto, presidente emerito e fondatore di A.L.I.Ce., colpito lui stesso da ictus quando aveva poco più di cinquant’anni –. L’ictus è la prima causa di disabilità e terza di morte, capiamo quindi l’importanza di queste attività. È importante parlarne, ed è ancora più importante mostrare che, insieme, si possono superare le difficoltà. Vi invitiamo a partecipare per vedere il prodigio del coro, per sentire quanto sia preziosa anche solo una sillaba di parola recuperata”.

Il progetto

La corista Piera “Chicca” Rocca, grazie anche al lavoro di questi anni di riabilitazione, commenta così la sua esperienza: “Il Coro, è la mia vita. È armonia, è allegria. È ciò che mi dà la forza di vivere con tenacia, con grinta… con tutto”.

A.L.I.Ce. Cuneo Odv opera su tutto il territorio della Granda, l’attività è offerta gratuitamente. Gli interventi vengono svolti a Fossano, perché città baricentrica nella provincia, due volte a settimana. I soggetti arrivano da tutti i territori delle Sette sorelle . Il martedì pomeriggio, a piccoli gruppi, si fa riabilitazione musicoterapica e propriocettiva, il venerdì mattina invece si svolge l’attività coreutica d’insieme. Il Coro degli Afasici, intitolato alla memoria del volontario Enrico Catelli scomparso per Covid, è il punto di arrivo e di mantenimento dell’attività riabilitativa.

Per le persone che hanno difficoltà a raggiungere la sede delle azioni, vengono organizzati trasporti con l’aiuto degli enti del terzo settore quali Auser Savigliano, Avo Savigliano, Lilt Cuneo sezione Saluzzo, Misericordia Alba-Bra, Croce Bianca Fossano, Croce Rossa di Cuneo-Borgo San Dalmazzo e altri dai vari territori. Nel progetto oltreché le persone afasiche, anche i familiari, caregiver e i molti volontari trovano occasioni di supporto, formazione, ascolto e mutuo-aiuto all’interno di un percorso generativo che cerca di anticipare i bisogni delle cronicità.

Il calendario, per i vent’anni di A.L.I.Ce.

In occasione del concerto verrà presentato, infine, il calendario 2024 dell’associazione. Un omaggio ai presenti realizzato grazie al CSV che racconta per immagini l’anno appena passato, per guardare con fiducia all’anno che verrà. Un 2024 in cui A.L.I.Ce. Cuneo compirà vent’anni: “Vent'anni di noi, vent'anni di voi insieme a noi. Un presente, ricco di passato e pieno di futuro”, si legge in una delle sue belle pagine fotografiche.

Per contatti e informazioni: Marianna, telefono: 333 745 8606 - cuneo@aliceitalia.org oppure alicecuneo.it.

L’esibizione rientra in un progetto ampio di terapia ed empatia per l’ictus e “MusicAbility”, per questo l’associazione ringrazia: Fondazione CRCuneo, Fondazione CRTorino, Associazione Alessio, Fondazione CRFossano, Fondazione CRSavigliano, Fondazione CRSaluzzo, Intesa Sanpaolo, Banca di Caraglio, Otto per mille, Unione induista italiana, CSV Cuneo, Regione Piemonte, Fondazione Cagnasso, Atl Cuneese, Consorzio socioassistenziale Cuneo e Monviso solidale, Fondazione NoiAltri, Camera di Commercio di Cuneo, Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Cuneo, AslCn1, AslCn2, Fondazione Fossano musica, Comuni di Cuneo, Savigliano, Fossano, Bernezzo, Boves, Caraglio, Saluzzo, Robilante, Alba, Bra e Borgo San Dalmazzo, Lilt di Alba, Bra, Saluzzo e Cuneo, Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo, Auser e Avo Savigliano, Misericordia Alba, la campionessa Marta Bassino, la famiglia Bonardo-Costantino, tutti i soci, i familiari e i tanti volontari e amici di A.L.I.Ce. Cuneo Odv, in sinergia con A.L.I.Ce. Italia.