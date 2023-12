Il Rotary Club di Alba ospite del Club saviglianese

Questa settimana è stato ospite del Rotary Club Savigliano. Remo Gattiglia del Rotary Club Alba, Governatore 23/24 del Distretto 2032 comprendente Liguria e Piemonte Sud con 42 club Rotary e 23 club Rotaract, Era accompagnato da segretario distrettuale Ezio Porro anch’egli di Alba e l’assistente Fabrizio Costa del Rotary Club Canale Roero.

La visita del governatore è ogni anno l’evento più solenne ed importante per la vita di un Club. Un monitoraggio, con rapporti dettagliati, su dati, di progressi e risorse per promuovere il Rotary nella comunità. L’incontro è avvenuto nella sede del sodalizio, La Porta delle Langhe, con saluti di benvenuto del presidente Lodovico Buscatti, dirigenti e consiglio direttivo, seguito poi da consorti e soci. La serata si è svolta piacevolmente e secondo la tradizione rotariana. Al di là dell’ufficialità e del desiderio di fare un bilancio delle iniziative intraprese oltre a conoscere meglio quelle in progetto, vi è stato un confronto che ha messo al centro le persone e il senso di appartenenza al Rotary.

Dopo un esame della situazione di Club ed i progetti a favore anche della comunità locale, ripercorrendo o primi mesi del suo mandato, Buscatti ha illustrato lo stato dei progetti ed il Governatore ha espresso apprezzamenti per i miglioramenti riscontrati nei service e nell’effettivo, tornato a crescere. Prima della conviviale, durante la presentazione degli ospiti, il prefetto Sandro Sandra ha ringraziato il Governatore per la sua impressione di sentirsi a casa ed esprimendo la condivisione di convinzione della visita come un appuntamento tra amici rotariani dove costruire e migliorare programmi perché questi possano essere usati al meglio e rappresentare una risorsa. La serata è proseguita ricordando come il Governatore del Distretto rappresenti il Presidente Internazionale 23/24 GORDON NCINALLY e nel suo discorso Gattiglia ne ha portato il messaggio illustrando le motivazioni del motto dell’anno “Creiamo speranza nel mondo.”

Sviluppare competenze ed imparare il valore dei service tesi a migliorare le qualità di vita delle comunità locali ed internazionali. In un periodo drammaticamente segnato da guerre, maltrattamenti e violenze d’ogni genere ha ricordata l’importanza d’approcci ai temi della pace e tutela della salute, anche mentale. Accompagnato dall’obbiettivo di Giovanni Monasterolo, ha voluto conoscere i nuovi soci dell’anno e di quello precedente, parlare con tutti donando spille “End War Now” per un mondo migliore, dove non ci siano più guerre e l’invito ad essere tutti messaggeri di pace. Tradizionale scambio di guidoncini e doni tra Governatore Attilla e Presidente Buscatti che hanno infine chiusa la bella serata, con il rituale battito sulla campana del martelletto impugnato congiuntamente.