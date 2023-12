Natale a Savigliano: la Torre Civica si apre al pubblico con un ricco programma di eventi

Nel ricco cartellone degli eventi natalizi di Savigliano sono state inserite anche le nuove aperture della Torre civica.

Dopo il successo dell’apertura della Torre Civica di Savigliano che ha visto un gran numero di visitatori il 28 e 29 ottobre, nell’ambito del progetto ‘SantaRosa - Prospettive Cittadine’, promosso dal Comune e l’associazione culturale Civitas erano state promesse nuove aperture durante l’anno, prima del restauro completo del bene che lo renderà fruibile come luogo di intrattenimento per eventi culturali e di intrattenimento con la possibilità di affittare gli spazi per gli eventi.

Rientra nel programma di riqualificazione e valorizzazione della torre civica anche l'edicola sottostante, attualmente sede dell'Ufficio Turistico.

Come era stato spiegato ad ottobre dal presidente dell’associazione Civitas Martino Grindatto: “Il passo successivo sarà quello di recuperare tutto il piano superiore, attualmente inagibile”.

Attualmente sono visitabili il terrazzo che si affaccia su piazza Santarosa e la sala al primo livello della struttura.

A guidare il comitato per il progetto ‘SantaRosa – Prospettive cittadine’ che si occupa di dare nuova vita alla Torre civica sono il coordinatore Davide Barberis, l’architetto Matteo Bertola e la direttrice artistica Elisa Rosa.

“Desideriamo recuperare tutta la struttura per renderla visitabile fino alla torre campanaria – spiega Davide Barberis. – Al momento abbiamo a disposizione un budget di 30mila euro da parte del Comune e di altri 30mila dall’associazione Civitas. Che ci permetteranno di portare avanti i progetti in corso.

Ad oggi - continua Barberis – abbiamo messo in sicurezza la prima porzione della torre: il terrazzo e le scale.

Per renderla fruibile a tutti realizzeremo una pedana dal cortile interno che potrà essere utilizzata per le carrozzelle delle persone con disabilità. In attesa – conclude Barberis - di poter accedere a eventuali fondi europei che ci permetteranno di poter proseguire nella riqualificazione del bene. Il problema imminente è quello relativo ai piccioni, per contrastare i quali sarà messa una rete”.

IL PROGRAMMA NATALIZIO CHE PREVEDE LE APERTURE DELLA TORRE CIVICA

La Torre civica in veste natalizia illuminata da video mapping ospiterà dalle osservazioni astronomiche a momenti di beneficenza durante le settimane natalizie.

Nell'ambito del progetto ‘SantaRosa - Prospettive Cittadine’, promosso da Comune di Savigliano e associazione culturale Civitas, verranno proposte nuove occasioni di riscoperta del bene simbolo della città.

Le proposte si muoveranno su due fronti paralleli: da un lato sarà possibile partecipare a delle visite e degli appuntamenti speciali in specifici orari e su prenotazione; dall’altro lato, nei weekend sono stati calendarizzati anche dei momenti in cui la Torre sarà sempre aperta e accessibile a chiunque lo desideri.

Durante il periodo natalizio, grazie alla collaborazione dell'Ufficio Turistico, le visite guidate ‘Una Torre da riscoprire’ si terranno il 9, 10 e 17 dicembre, due volte al giorno: alle 11 e alle 15,30.

Il 16 dicembre invece, oltre alla visita mattutina delle ore 11, in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, alle 15,30 verrà proposta la speciale visita ‘La cometa di Schiaparelli’.

Le visite sono offerte dal Comune di Savigliano. “L'obiettivo – spiegano i promotori – è quello di tornare a prendere confidenza con questo luogo così popolare, ma per tanto tempo chiuso al pubblico’.

Il ritrovo sarà sempre all'Ufficio Turistico di Piazza Santarosa.

È possibile prenotarsi sul sito www.eventbride.it (inserendo “Torre Civica di Savigliano” nello spazio di ricerca).

Per informazioni: iat.savigliano@coopculture.it.

Nei weekend pre-natalizi il monumento sarà aperto e liberamente visitabile, potendo accedere al primo piano e alla terrazza. Questi gli orari: 9 e 10 dicembre dalle 15 alle 19, il 16,17 e 23 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda gli appuntamenti speciali, domenica 10 dicembre alle 18, all’interno della Torre sarà presentato

l'album “Pop-Chic” a cura dei “Just in Trio”, ovvero Fabriana Flauret alla voce, Leonardo Rinaudo alla chitarra e Alberto Palumbo al contrabbasso.

L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, in orario 10-13 e 15-19, al primo piano sarà visibile gratuitamente la mostra ‘Artisti in Torre’ a cura di Beppe Oliva, con la partecipazione di Daniele Bianco, Elio Cussa, Sergio Ghirelli ed Albino Somano.

Mercoledì 20 dicembre, alle 20, andrà in scena la prima serata di "Osservazione dalla Terrazza”, a cura dell’astronomo Roberto Bonamico, che guiderà grandi e piccini alla scoperta della Luna e dei pianeti di Saturno e Giove.

Appuntamento su prenotazione e partecipazione consentita ai bambini a partire dai 6 anni.

Sabato 23 dicembre, sempre in orario 10-13 e 15-19, la Torre ospiterà una giornata di beneficenza, durante la quale gli organizzatori invitano chiunque ne abbia la possibilità a portare un dono per i più bisognosi.

Evento in collaborazione con le associazioni Caritas, Centro di Aiuto alla Vita, Mai+Sole e San Vincenzo.