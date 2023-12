Pian Munè di Paesana: Ponte dell’immacolata sulla neve

Con l’arrivo del ponte dell’immacolata non poteva mancare l’arrivo della neve.La località turistica di Pian Munè è total white per vivere queste prime feste divertendoci sulla neve.

Le piste da sci sono ancora in stand-by aspettando nuova neve, prevista per i prossimi giorni, mentre per gli amici camminatori e per chi ha voglia di godersi i rifugi di seguito tutte le attività previste: il rifugio Pian Munè raggiungibile con l’auto a quota 1535m è aperto tutti i giorni a pranzo e sabato e domenica a cena.

La baita di Pian Croesio #defenderhouse a quota 1890m raggiungibile a piedi in circa 60min o con la seggiovia è aperta a pranzo venerdì, sabato e domenica.

Aperta per la cena di sabato sera per la prima cena in baita dell’inverno 2023-2024 sabato 9 dicembre con salita in quota in autonomia a piedi sui sentieri innevati, cena in baita con aperitivo e tagliere tipico, giro polenta con tutti i suoi contorni, dolce e acqua 25euro

Ritorna anche la Formulaseggiovia A/R+ pranzo in baita a 27 euro: (pranzo con antipasto a scelta, primo o polenta e contorno, dolce, acqua)

Venerdì 8 dicembre

E’ rimasto ancora qualche posticino per la Cena a Lume di Candela Serata speciale che proseguirà tutto l’inverno il venerdì sera… e per Natale diventa anche Idea Regalo

Per tutte le info e le prenotazioni contattaci al numero di telefono 3286925406