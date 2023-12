Savigliano: tanti eventi natalizi per il weekend dell'Immacolata

Dopo l'accensione delle luminarie nelle vie e nelle piazze del Centro storico, entra nel vivo il calendario degli appuntamenti natalizi a Savigliano. Tanti sono gli eventi di “Incantevole Natale” in programma per il lungo weekend dell'Immacolata.

Venerdì 8 dicembre apre i battenti presso la Chiesa dell'Assunta il presepe allestito dalla Proloco di Savigliano, visibile per tutto il periodo delle Festività.

Domenica 10 dicembre – alle 16, sempre in centro – spazio all'esibizione natalizia itinerante a cura del quintetto “Color Brass”. A seguire, alle 18, presso la Torre Civica sarà presentato l'album “Pop-Chic” a cura dei “Just in Trio”, ovvero Fabriana Flauret alla voce, Leonardo Rinaudo alla chitarra ed Alberto Palumbo al contrabbasso. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Sempre nel pomeriggio di domenica, presso la biblioteca civica “L.Bàccolo” andrà in scena “Gli spiriti del Natale”, spettacolo itinerante per famiglie – già sold out – con i personaggi di un grande classico del Natale di Charles Dickens. A cura Claudio del Toro (Teatro Società).