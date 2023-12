Lutto nella diocesi di Saluzzo, è mancato don Ugo Sasia

Ordinato sacerdote nel 1975, don Ugo è stato per vent’anni parroco a San Damiano Macra e in alta valle Maira

È mancato nella notte a Saluzzo, presso la casa del clero nell’ex seminario Sant’Agostino, al termine di una lunga e dolorosa malattia, don Ugo Sasia, 75 anni.

Don Ugo, ordinato sacerdote nel 1975, è stato per vent’anni parroco a San Damiano Macra e in alta valle Maira, incarico lasciato nel novembre 2019 a causa di una grave malattia che lo aveva costretto a rinunciare alla parrocchia.

In precedenza, insieme ad altri sacerdoti saluzzesi, era stato missionario “fidei donum” per vari anni in Cameroun.

La comunità della valle Maira lo aveva festeggiato il 17 novembre 2019 insieme alla ricorrenza dei 30 anni del coro La Reis.

“Don Ugo, così come aveva fatto in Africa – lo ricordano in valle - non si è risparmiato nemmeno durante la sua permanenza in valle Maira, che ha percorso in lungo e in largo di continuo e instancabilmente. Ha avuto l’ardire e la forza di proporre, organizzare, seguire e concludere importanti lavori conservativi in molte chiese e cappelle della vallata”.

Gli ultimi anni sono stati per lui un vero calvario, eppure a tutti continuava a dispensare un sorriso e una parola di conforto.

La camera ardente è stata allestita presso la cappella al piano terra nell’ex seminario in via Consolata 4.

Al momento non si conosce ancora la data dei funerali.