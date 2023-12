Educare all'uso consapevole del denaro: Banca Etica al Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Martedì 28 novembre la 4A SIA e la 4B AFM dell'Istituto Denina Pellico Rivoira hanno partecipato ad un un interessante incontro con i volontari territoriali di Banca Etica che sono venuti a scuola a tenere un incontro interattivo al fine di far riflettere sull'impiego consapevole del denaro e sulle ripercussioni positive o negative sull'ambiente.

Nella prima parte è stata presentato un video provocatorio sull'uso del denaro da parte delle banche e successivamente i ragazzi si sono messi in competizione attraverso un gioco di ruolo dove si sono improvvisati banchieri e clienti per stimolare il pensiero e la riflessione. L'obiettivo dell'attività era che i ragazzi si rendessero conto dell'importanza di porsi delle domande prima di prendere decisioni sull'uso del denaro, perché possa essere un uso consapevole: da "in cosa investo il mio denaro" a "come uso e spendo i soldi per vestirmi e muovermi". Perché ogni scelta comporta una conseguenza sul benessere delle persone.

I volontari di Banca Etica che hanno proposto l'iniziativa e gestito l'incontro sono Roberto Ponzo, Ferruccio Dalla Rovere, Silvio Peron e Sebastiano Sampo'.