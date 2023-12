Nuoto: Sara Curtis ottava nella finale dei 50 stile libero agli Europei di Otopeni

Ottava posizione per Sara Curtis nella finale dei 50 stile libero ai campionati europei di nuoto in vasca corta in corso all' Aquatics Complex di Otopeni, in Romania.

IL COMUNICATO FIN

Un futuro assicurato, una nuotata da libellula per un talento in fase di evoluzione. Esce dall'acqua sorridente e smagliante Sara Curtis che patisce un po' l'emozione e chiude ottava la finale dei 50 stile libero, prima internazionale della carriera, ritoccando ulteriormente il primato personale. La 17enne di Savigliano - tesserata per CS Roero e allieva di Tommaso Maggiora, argento martedì sera con la staffetta veloce - chiude 24"31, dopo aver siglato in semifinale il primato personale portandolo da 24"28 a 24"13. Oro alla svedese Michelle Coleman in 23"52, che precede la francese Beryl Gastaldello in 23"71 e la danese Julie Jensen in 23"89.

Sara Curtis a fine gara (Federnuoto): "Ho dato tutto quello che avevo ed esco felice da questa finale. Questa è una tappa di crescita bellissima nella mia carriera".