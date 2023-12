Aperto a Valmala il nuovo parco dedicato all'accessibilità

“Si tratta – hanno detto le assessore - di un progetto che qualifica in modo particolare il complesso di interventi che il Comune sta facendo sul territorio di Valmala: questo parco inclusivo sottolinea l’attenzione cha abbiamo voluto rivolgere ad un mondo, quello della disabilità, troppo spesso dimenticato. Qui tutti, ma davvero tutti, potranno venire per giocare, per fare ginnastica ed esercizi divertenti, per stare insieme con serenità e in sicurezza. Ringraziamo la Fondazione Crc, sempre attenta alle tematiche socioeducative, e i Consorzi Csac e Monviso per aver risposto con simpatia al nostro invito alla festa di questa mattina. La nostra speranza è di vedere diventare questo un luogo sempre animato e prediletto per tanti appuntamenti all’aria aperta”.