Con Lost Eu continua il viaggio per valorizzare le eccellenze casearie

Dopo le fortunate tappe in Trentino a settembre e nei territori della Val Taleggio a ottobre, prosegue il viaggio di LoST EU, che questa volta sarà ospite dei paesaggi campani, dimora del Provolone del Monaco DOP. Nella meravigliosa cornice della penisola sorrentina e dei Monti Lattari si è svolto il secondo appuntamento di incoming con ospiti stranieri da Svezia e Germania, un weekend del gusto per la divulgazione e la conoscenza di tutte le otto DOP del Progetto LoST EU.

L’appuntamento si è svolto il 3 e 4 dicembre, con un fitto calendario di eventi, in cui gli ospiti svedesi e tedeschi hanno potuto visitare i caseifici locali, conoscere i produttori, esplorare i pascoli e gli allevamenti e approfondire le tecniche di produzione del famoso Provolone del Monaco DOP. C'è stata in programma anche una tavola rotonda, momento fondamentale per instaurare un confronto e un dibattito con i produttori e i rappresentanti del Consorzio, allo scopo di elaborare le strategie di promozione in vista dell’imminente missione estera in Germania prevista nei primi mesi del 2024.

Tra i partecipanti anche professionisti stranieri di primo livello, come Roberto Straguzzi, importante grossista del Nouvel Gastro Grosshandel di Hannover, Fabio Esposito, titolare della ditta di importazione Vinci & Esposito e di Silver Food GmbH, azienda di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e forniture per la ristorazione a Berlino; Jorgen Larrson, che da oltre vent’anni lavora nell’importazione di formaggi a Stoccolma, ed è attualmente Buyer della catena di negozi Sabis; Amilcare Astone, proprietario di Fiordilatte, azienda svedese di importazione di prodotti alimentari italiani con focus sui formaggi.

“Con questo evento il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop entra nel vivo del progetto Lost. Ospitare importanti professionisti stranieri nell’area di produzione del nostro formaggio vuole dire aprire una finestra importante su nuovi mercati che speriamo possano vederci presto protagonisti, insieme agli altri compagni di questo viaggio. Germania e Svezia sono paesi che potenzialmente offrono grandi opportunità. Dopo aver visto da vicino il meraviglioso territorio che fa da scenario al lavoro dei nostri consorziati ed assaggiato i loro prodotti: sicuramente nasceranno sinergie interessanti” dichiarano il Presidente Giosuè De Simone e il direttore scientifico Vincenzo Peretti.



LoST EU è un progetto sostenuto dall’Unione Europea sul tema sostenibilità e la promozione delle piccole denominazioni casearie. Obiettivo è portare avanti un piano di comunicazione e di eventi finalizzati alla valorizzazione di alcune eccellenze casearie italiane, che rappresentano ad oggi una delle tante ricchezze del patrimonio gastronomico italiano, oltre che un esempio di sostenibilità.