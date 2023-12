Non ci sono immagini del bracciale in oro rinvenuto ad Alba nella giornata di ieri 5 dicembre. Perché la Polizia locale del Comune, che lo ha in custodia, vuole riconsegnarlo al legittimo proprietario che dovrà, pertanto fornire un'accurata descrizione dell'oggetto.

La Polizia locale ha chiesto di diffondere l'informazione. Chi lo avesse smarrito è pregato di telefonare al n. 0173 328228 e fornire una descrizione dettagliata o eventuale immagine come prova.