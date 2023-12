Lpm Bam Mondovì - Parla il Ds Borello: "Con Basso in panchina fino al termine della stagione e vigili sul mercato" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì da ieri ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro la capolista Cbf Macerata. A dare indicazioni alle pumine a bordo campo, però, non c'è più l'allenatore Marco Gazzotti, esonerato dopo la sconfitta subita domenica scorsa in casa del Melendugno. La società ha deciso di affidare la panchina del Puma a colui che negli ultimi sette anni di A2 ha affiancato come vice allenatore prima Davide Delmati, poi Bibo Solforati e infine Marco Gazzotti. Parliamo ovviamente di Claudio Basso, promosso a primo allenatore e destinato a traghettare il Puma fino al termine del campionato.

Dopo l'esonero del tecnico modenese, in tanti hanno ipotizzato l'arrivo di un nuovo allenatore, anche in considerazione dei dispendiosi impegni extrasportivi di Basso. Il Ds Paolo Borello, tuttavia, ai nostri microfoni ha sgombrato dal campo tutti i dubbi e tutte le ulteriori ipotesi: Claudio Basso resterà sulla panchina del Puma fino al termine della stagione". Quanto ai possibili rinforzi dell'organico, inoltre, Borello ha descritto una situazione di difficoltà nel reperire giocatrici in grado di alzare il livello qualitativo della squadra: "Restiamo vigili" - ha affermato il Ds della Lpm - "in un mercato comunque avaro di opportunità". Ecco di seguito l'intervista completa con il direttore sportivo Paolo Borello: