Volley maschile A3: Savigliano sfida Garlasco alla vigilia dell’Immacolata

Ancora al PalaSanGiorgio per ritrovare fiducia. Dopo il ko al tie-break patito sabato contro Belluno Volley, il Monge-Gerbaudo Savigliano resta tra le mura amiche per ospitare, giovedì 7 dicembre alle 20.30, il Moyashi Garlasco nel match valido per la decima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. A Cavallermaggiore arriverà una squadra che occupa attualmente il terzultimo posto nel girone, con 7 punti, ma che è in grande crescita. A dispetto della posizione deficitaria, infatti, i “garlacticos” nelle ultime settimane hanno risolto alcuni problemi di assetto, crescendo nel rendimento e nei risultati. La conferma è arrivata dieci giorni orsono, quando, nell’ultima partita disputata (nello scorso turno hanno infatti riposato), i ragazzi di coach Bertini hanno travolto 3-0 Salsomaggiore, in uno scontro diretto cruciale. Tra i punti di forza dei neroverdi, che Savigliano conosce bene, c’è ancora una volta la fisicità, che fa dei pavesi una squadra ostica a muro e forte in attacco. La diagonale Peslac-Martinez dà ottime garanzie, così come il tandem di centrali composto da Biasotto e Orlando, quest’ultimo decisivo nell’ultima sfida anche al servizio, così come Cavalcanti, che con l’esperto capitan Puliti compone il pacchetto di bande.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Reduce da tre sconfitte consecutive, che hanno comunque regalato due punti utili a muovere la classifica, il Monge-Gerbaudo Savigliano ha ora voglia di vivere l’Immacolata con la gioia di un successo. Il libero Daniele Gallo detta la linea: “Serve pazienza in questa fase. Ci sono momenti, e li abbiamo già vissuti in passato, in cui nei momenti decisivi, una palla che potrebbe cambiare l’inerzia del match ti gira sempre storta. Se ne esce solo lavorando con serenità e sacrificandosi maggiormente per il gruppo. Garlasco è una squadra che ha voglia di lasciare una posizione di classifica che non ne rispecchia le reali qualità, quindi arriverà al PalaSanGiorgio agguerrita. Conterà molto la voglia di rivalsa di entrambe”.

I precedenti. Tra tutte le squadre presenti nell’attuale campionato di Serie A3 Credem Banca, Garlasco è la compagine che Savigliano ha affrontato maggiormente nella sua storia recente. Sono ben sei, infatti, i precedenti. Oltre ai quattro incroci nei due campionati scorsi, le due squadre si ritrovarono una di fronte all’altra anche la scorsa primavera, negli ottavi di finale dei playoff promozione. A spuntarla, dopo il 3-2 dell’andata a Pavia, fu Savigliano, che in una serata memorabile, vinse 3-0 in casa volando ai quarti. Nel complesso, però, il bilancio è in perfetta parità: 3 successi a testa, con i piemontesi che hanno vinto un set in più (13-12).

I biglietti. Fino alle ore 19.30 di giovedì 7 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Belluno Volley sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare.