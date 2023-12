Frana sulla Provinciale 265 a Trezzo Tinella: approvato progetto da 230 mila euro

Con decreto del presidente della Provincia Luca Robaldo è stato approvato il progetto definitivo per la sistemazione e il ripristino di un tratto di strada provinciale 265 nel comune di Trezzo Tinella verso il bivio di Neviglie (presso Mango)-Mompiano (bivio sp 230).

L’intervento, per un importo totale di 230.000 euro finanziati con fondi regionali, riguarda la realizzazione di manufatti per il sostegno del pendio a valle della sede stradale, oltre al sistema di regimazione delle acque superficiali con la riprofilatura del pendio a monte per la rettifica del piano stradale.

Sarà anche sistemata la sezione viaria con la ridefinizione del tracciato longitudinale della strada. Dopo il taglio della sovrastruttura stradale esistente, si procederà allo scavo per la fondazione (trave di collegamento micropali), alla sistemazione di micropali, fondazione e cordolo per poi concludere con le bitumature di ripristino.

La progettazione è stata affidata ad uno studio di Alba.