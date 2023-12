La Granda si prepara al ritorno della neve: ponte dell'Immacolata tra candidi fiocchi e foschia

Le previsione del tempo riscontrabili sul sito ufficiale dell'Arpa Piemonte parlano infatti di correnti in quota che nelle prime ore della mattinata di domani ruoteranno da sudovest, determinando un peggioramento del tempo con nevicate dapprima su zone alpine e appenniniche, e poi in progressiva estensione al resto della regione, con quota neve sui 100-300 m a sud del Po e tra i 300 e i 600 m a nord.

Attesi quantitativi moderati sul settore appenninico e zone di alta valle tra Alpi Cozie e Liguri, altrove fenomeni deboli, via via più sporadici spostandosi verso l'alto Piemonte. In generale i fenomeni andranno a esaurirsi in serata.