La grande opera torna al Sociale di Alba con “Tosca” di Giacomo Puccini

Il cartellone della stagione teatrale 2023/2024 vede il grande ritorno al “G. Busca” dell’opera lirica. Protagonista, sabato 16 dicembre alle ore 21, la “Tosca”, nell'allestimento dell’Impresa lirica F. Tamagno.

La famosa opera drammatica in tre atti di Giacomo Puccini intreccia amore e morte, l’abuso sfrenato di potere e possesso e la bramosia che schiaccia due giovani artisti sprovveduti.

Una produzione dall'alto valore artistico, con Marta Mari nel ruolo di Tosca e Dario Di Vietri nel ruolo di Cavaradossi, Direttore Niccolò Jacopo Suppa, Regia di Siria Colella, il coro F. Tamagno e la partecipazione dell’orchestra Bartolomeo Bruni.

Uno spettacolo che evoca memorie passate con un prezioso allestimento. L’impianto scenografico è composto da fondali di carta dipinta risalenti a inizio ‘900, che sono stati ritrovati solo nel 2017 nei magazzini di uno storico impresario teatrale piemontese. Per questi veri e propri dipinti lo spettacolo è una chance per tornare in scena e allo stesso tempo per farsi conoscere dal pubblico, sempre più abituato al digitale.

L’Impresa Lirica Francesco Tamagno è una realtà di riferimento nella produzione di spettacoli lirici sul territorio nazionale, avendo alle spalle 30 anni di attività nella diffusione di questo genere musicale ad un pubblico popolare.

Per acquistare i biglietti dell’opera la biglietteria del Teatro, in piazza Vittorio Veneto 3, sarà aperta tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 18. I biglietti sono inoltre acquistabili anche online su ciao ticket.it e presso la Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G, oppure inviando una mail a liricatamagno.to@gmail.com

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0173 292470 / 472 e al numero 389/0606202.