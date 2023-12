La speranza dell'associazione Kairune: "Continuare ad aiutare i bambini del Kenya"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'associazione Kairune Odv.

"Si è tenuta presso l’hotel Villa Cinzia di Villanova Mondovì la consueta cena annuale degli sponsor ed amici sostenitori dell’associazione Kairune ODV. Nel corso della serata sono state illustrate le numerose iniziative e progetti portati avanti nel 2023, con particolare riguardo all’acquisto di uno scuolabus che è stato donato alla nostra scuola Don Cugnod Primary School di Meru Kenya, necessario per raccogliere giornalmente i tanti bambini che arrivano da distanze considerevoli. Inoltre, nel corso della serata, sono state proiettate alcune diapositive che documentano i lavori di adeguamento dei locali della scuola, necessari per l’allestimento di un laboratorio di scienze, chimica e fisica, richieste dalla nuova normativa dell’ordinamento scolastico del Kenya, entrata in vigore nel 2023 e che istituisce un prolungamento di un nono anno del corso di studi ordinario di ciascun studente.

Durante la serata, si è parlato anche delle sfide che ci attendono a gennaio 2024, con l’inizio del nuovo anno scolastico, in particolare la necessità di reperire il denaro necessario per pagare gli stipendi degli 11 insegnanti e 9 addetti ai lavori di supporto, quali personale di cucina, sorveglianti, addetti alle pulizie e segretaria.

A tale riguardo l’associazione ha proposto anche per questo Santo Natale la consueta Lotteria, con ricchi premi offerti da persone di buon cuore. Il costo del biglietto è di € 1.00 cadauno. Consapevoli dell’immancabile aiuto della Provvidenza, confidiamo nella generosità di tante persone di buon cuore, amici e sostenitori, che in questi anni ci hanno sostenuti ed hanno permesso che quest’opera, fondata dal defunto padre John, possa continuare la sua opera benefica in favore di L’acquisto dei biglietti è un gesto semplice, di costo limitato ma che che può arricchire il Natale di ciascuno di noi. Un suggerimento particolare per valorizzare ulteriormente l’acquisto dei biglietti, è quello di far trovare un biglietto come segnaposto vicino al piatto del pranzo di Natale di ciascun ospite, dicendo che con quel gesto si vuole “condividere qualcosa”con dei bambini poveri e bisognosi di tutto.

Il nostro bilancio è sempre in difficoltà anche perché sovente dobbiamo intervenire per aiutare le famiglie, duramente provate dagli eventi atmosferici, quali siccità e aumenti del costo delle sementi e del cibo.

Per chi ci vuole aiutarci con offerte, vi ricordiamo IBAN dell’associazione Kairune ODV: IT89V0306910200100000074535, indicando nella causale nome e cognome preceduti dalla frase “erogazione liberale” per poter detrarre l’offerta nella dichiarazione dei redditi prossima. Inoltre, essendo la nostra associazione regolarmente riconosciuta ed iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Piemonte (ODV), oltre alla possibilità di detrazione di cui accennato in precedenza, è possibile fare l’offerta del 5x1000 indicando nell’apposito spazio del modello della dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’associazione 96068330040.

Per l’acquisto dei biglietti ci potete contattare ai numeri 348 8744629 oppure 333 2473283".

Il Direttivo dell’associazione Kairune ODV