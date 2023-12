L'Immacolata segna il giorno di apertura al pubblico degli impianti di Crissolo

Senza neve apriranno solamente seggiovia e locale ristoro, con neve anche i tapis roulant

I PREZZI

Andare e tornare in seggiovia costerà 10 euro, 5 euro per gli under 12 se accompagnati da un adulto, che pagherà anch’egli la tariffa ridotta a 5 euro. L’utilizzo dei due tapis roulant sarà invece completamente gratuito. Le dare più imminenti di apertura sono: 8, 9, 10, 16 e 19 dicembre, oltre all’intero periodo delle vacanze natalizie, dal 23 al 7 gennaio.