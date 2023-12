Mauro Noè racconta la sua vita di sindaco di Cossano Belbo

Sabato 9 dicembre alle ore 16 presso la cantina Terrenostre di Cossano Belbo Mauro Noè, veterinario, e soprattutto sindaco del paese dal 2008 al maggio di quest’anno, presenterà il suo libro “Tu non sai chi sono io (della serie …il sindaco sa sempre tutto)” edito da Araba Fenice.

L’evento suscita molta curiosità e sarà guidato dallo speaker Fabio Gallina con letture da parte dell’attore Paolo Tibaldi e intermezzi musicali a cura del sassofonista Mikele Lazzarini.

Il libro è una raccolta di 160 episodi della vita di un sindaco, i suoi momenti felici, quelli difficili, le sue frustrazioni, il rapporto con i cittadini visto dalla parte del primo cittadino di una piccola comunità.

Mauro Noè, 66 anni oltre ad aver ricoperto per lungo tempo la carica di sindaco di Cossano Belbo e in precedenza quella di consigliere e di assessore è stato per quattro anni presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn2 che riunisce i 75 primi cittadini del territorio di competenza dell’azienda sanitaria.

Nel paese della valle Belbo, grazie alla sua simpatia e alla sua verve ha portato ad esibirsi in passato molti artisti, musicisti e comici importanti, protagonisti di serate indimenticabili. Alla presentazione, di sicuro coinvolgente e ironica seguirà un rinfresco offerto da Terrenostre e il firma copie.