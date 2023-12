Monchiero in festa per il 'Cavalier' Dario Porasso. "Messo comunale da 29 anni, un grande esempio"

Giovedì 7 dicembre è stata una giornata di festa anche per il comune di Monchiero. Tra i cittadini che hanno ricevuto le onorificenze al merito della Repubblica italiana c'era il messo comunale Dario Porasso, diventato "Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana", e accompagnato dal sindaco Riccardo Ghigo che lo aveva proposto ad inizio 2022. Era presente anche la sorella Mariella, visibilmente emozionata e commossa.

Nella proposta avanzata dal primo cittadino si è evidenziato come si tratti di una persona di qualità e di una figura insostituibile che lavora per il Comune di Monchiero da ben 29 anni, "fedele collaboratore e consigliere di tutta l’Amministrazione Comunale per tante opere realizzate grazie alla sua buona volontà, al suo intuito e disponibilità e ad un non comune senso del dovere. Il suo lavoro ha rappresentato e rappresenta un valore aggiunto per tutto il Paese. Oltre alle normali attività comunali, trova il tempo necessario per aiutare la locale Pro loco, nonché l’Oratorio Don Andrea Bernocco della Chiesa Parrocchiale Beata Vergine del Rosario di Monchiero".

Lo stesso sindaco Riccardo Ghigo ha voluto esprimere la sua soddisfazione: "Sono davvero felice che la mia proposta sia andata a buon fine poiché Dario Porasso rappresenta nel vero senso della parola un dipendente comunale tra la gente, con la gente e per la gente e la sua operosità è facilmente riscontrabile da tutti quale esempio per tutto il Paese. Insomma, finalmente la meritocrazia va nel senso giusto e questo riconoscimento non fa che gratificare il suo operato e riempie di gioia la mia Amministrazione”.