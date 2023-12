Dal dipendente modello al medico eroe e all'ex sindaco di Cuneo: ecco chi sono i nuovi Cavalieri e Commendatori della Repubblica

Questa mattina, in Sala San Giovanni a Cuneo, si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica con decreto dello scorso 2 giugno a ventiquattro cuneesi.

Le onorificenze sono state istituite per ricompensare le benemerenze acquisite nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, del volontariato, e rappresentano un riconoscimento per coloro che si sono distinti in questi campi.

Tanti e importanti i riconoscimenti ad esponenti dell'imprenditoria, del soccorso, del mondo del volontariato, della pubblica amministrazione, dell'artigianato e delle forze dell'ordine. A premiare, oltre alla Prefetta Patrizia Triolo, i sindaci delle città e dei paesi di residenza degli insigniti. Presenti anche il presidente della Regione Alberto Cirio con l'assessore Genesio Luigi Icardi, oltre all'onorevole Chiara Gribaudo.

LE MOTIVAZIONI E LE FOTO DI TUTTI GLI INSIGNITI

GIAN MARIA ADDIVINOLA

Il sindaco di Fossano ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere a Gian Maria Addivinola, odontotecnico. Impegnato nel volontariato, nell'86 ha prestato soccorso alle popolazioni dell'Irpinia colpite dal terremoto e nel '94 ai cittadini cuneesi alluvionati. Per molti anni è stato volontario presso la società di Mutuo soccorso di Fossano, a favore delle fasce più deboli. Oggi è volontario presso la casa di riposo di Fossano. Durante la pandemia ha collaborato per la fornitura di medicinali e beni di prima necessità.

APPUNTATO MARIO AMBROSONE

Sono stati il sindaco e il comandante provinciale dei carabinieri a consegnare l'onorificenza di cavaliere all'Appuntato Mario Ambrosone di Ceva. Dopo aver frequentato la Scuola allievi carabinieri di Roma, nel 2000 ha iniziato la propria carriera nell'Arma svolgendo servizio presso la compagnia di Mondovì e successivamente presso le stazioni di Bagnasco e Ceva, dove opera attualmente. Nel corso della carriera gli sono stati consegnati numerosi riconoscimenti ed apprezzamenti conferiti dall'Arma per importanti operazioni. Nel tempo libero collabora con un centro sportivo che si occupa di riabilitazione di soggetti portatori di handicap e presta, inoltre, volontariato presso il comune di Ceva.

MASSIMO BAROLO

Il sindaco di Savigliano ha invece consegnato il diploma di cavaliere a Massimo Barolo, titolare dell'azienda "AL.FIERE" specializzata nella produzione, noleggio ed allestimento di strutture temporanee in occasione anche della preparazione di grandi eventi quali la Fiera del Tartufo di Alba e la Fiera del Marrone di Cuneo. In passato ha svolto attività di volontariato presso la Croce Rossa. Dal 1995 si occupa di promuovere il territorio organizzando manifestazioni a carattere locale il cui ricavato viene devoluto in ambito sociale e sportivo.



LANFRANCO TOMATIS

Lanfranco Tomatis, insignito del titolo di cavaliere, è stato titolare dell'omonima ditta specializzata nella vendita e riparazione di macchine agricole. Nel 2008 ha fondato il Gruppo Alpini di Levaldigi nell'ambito el quale, ad oggi, svolge l'incarico di Capo Gruppo. Unitamente agli altri iscritti promuove ed organizza feste in occasione di ricorrenze legate al Corpo e svolge, a titolo gratuito, attività presso la casa di riposo del paese. Presta inoltre volontariato presso la locale Pro-Loco.

IVANA BORSOTTO

E' stata la sindaca di Trinità a premiare la dottoressa Ivana Borsotto, sino al 1992 responsabile dell'Ufficio Informa Lavoro del Comune di Fossano. Vice presidente della Commissione Pari Opportunità, consigliere comunale e presidente della commissione cultura, dal 2004 al 2009 ha inoltre ricoperto l'incarico di presidente dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano. La dott.ssa Borsotto, molto attiva nel campo del volontariato, ha prestato la propria opera in qualità di assistente presso la casa di reclusione di Fossano. Dal 2009 è componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Monviso Solidale presso il quale dal 2010 al 2016 ha ricoperto l'incarico di Presidente. Attualmente è presidente della Federazione degli Organismi di volontariato Internazionale di ispirazione cristiana.

ORNELLA BRACCO

E' di Diano d'Alba l'insignita dell'onorificenza al merito della Repubblica Ornella Bracco. Presidente del consiglio di amministrazione della "Wartsilia Apss srl", azienda specializzata nella produzione, installazione e riparazione di impianti meccanici ed elettronici nel campo navale, la sigorara Bracco è inoltre amministratore unico della società "Genesta srl" che si occupa di locazioni immobiliari sia sul territtorio cuneese che in altre regioni d'Italia. E' anche consigliere presso la società "IW Private Investiments" facente capo ad Intesa Sanpaolo.

CORRADO GIUSEPPE BUSANO

L'Ispettore Corrado Giuseppe Busano, che ha ricevuto l'attestato di Cavaliere dal sindaco di Martiniana Po, è attualmente responsabile della sezione Polizia Postale di Cuneo. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi encomi. Nel tempo libero presta attività di volontariato collaborando con organizzazioni no profit a sostegno di persone bisognose, anziani e disabili. E' altresì promotore e relatore presso scuole primarie e secondarie della provincia di iniziative dedicate alla responsabilizzazione dei rischi sull'uso dei social network.

ROMANO CUGNASCO

E' stato il presidente Alberto Cirio a premiare Romano Cugnasco, nominato cavaliere della Repubblica. Cugnasco ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della Regione Piemonte presso il distaccamento dell'Agenzia di Formazione APRO che si occupa della preparazione dei giovani al mondo del lavoro ed all'aggiornamento professionale di chi già lavora. In 41 anni di servizio, ha sottolineato Cirio,non ha mai perso un giorno di lavoro. L'elogio del presidente a lui e a chi, nel pubblico, lavora con grande attaccamento e senso di responsabilità. Dal collocamento a riposo, forte dell'esperienza acquisita, prosegue la propria collaborazione con il medesimo ente in qualità di volontario. Da numerosi anni il sig. Cugnasco presta attività nella sezione Protezione Civile di Roddi ed è donatore di sangue iscritto alla FIDAS di Grinzane Cavour.

FRANCESCO FRANCAVILLA

Francesco Francavilla, insignito del titolo di Cavaliere dal sindaco di Dogliani, ha svolto la propria attività lavorativa presso la ditta 'La Fornace", azienda specializzata nelle lavorazioni e creazioni artistiche in vetro e cristallo. Attualmente Consigliere Regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, nel tempo libero presta attività di volontariato presso il gruppo "Volontari del soccorso" del Comune di Dogiiani, associazione che si occupa di trasportare persone bisognose di cure o visite specialistiche presso gli ospedali del territorio.





AGRIPPINO GIOSTRA

Neo Cavaliere, ha ricevuto l'attestato dal sindaco di Peveragno l'avvocato Agrippino Giostra. Appassionato di montagna, dedica parte del proprio tempo libero all'attività di volontario nel Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Dal 2001 infatti, è socio del predetto Corpo in forza presso la stazione della Valle Pesio. E'stato Vice delegato della sezione di Mondovì e dal 2013 al 2019 ha guidato la medesima delegazione. Attualmente ricopre la carica di consigliere nazionale del Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico con deleghe nell'area legale. L'avv. Giostra inoltre ha partecipato in più occasioni ad eventi che hanno coinvolto la Protezione civile in seguito ad emergenze che hanno colpito la Regione Piemonte.

PIETRO OBERTO

Pietro Oberto, insignito dal sindaco di Alba, ha iniziato il proprio percorso lavorativo in giovanissima età. Nel 1966 ha avviato un'attività in proprio che attualmente gestisce unitamente al figlio specializzata nella commercializzazione di carni all'ingrosso con esportazioni anche all'estero. Per la sua attività, nel 2012 è stato insignito dell'attestato di "Maestro del Lavoro conferito dalla Camera di Commercio di Cuneo. Il sig. Oberto nel tempo libero presta attività di volontariato presso l'istituto "Ottolenghi" di Alba, che si occupa di persone bisognose.







MARCO PETTINATO

Il tenente colonnello Rosario Marco Pettinato, insignito per mano del suo ex comandante colonnello Giuseppe Carubia, svolge la propria attività nell'Arma dei Carabinieri. Attualmente presta servizio a servizio presso la Scuola Allievi di Torino, ma dal 2017 al 2022 ha ricoperto l'incarico di comandante del Reparto Operativo presso il Comando provinciale di Cuneo.

Il ten. Col. Pettinato ha svolto numerosi incarichi presso le Compagnie di Bologna ed Asti. Nel corso della carriera è stato insignito di numerose benemerenze quali la Medaglia Mauriziana, la Medaglia d'oro al merito di Lungo Comando e la Croce d'Oro per i 25 anni di servizio. Ha ricevuto inoltre un attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile per il contributo offerto negli eventi alluvionali che hanno colpito la Lombardia nel 2002.

DARIO PORASSO

Dario Porasso, insignito per mano del sindaco di Monchiero, svolge la propria attività presso Comune del suo paese. Terminati gli studi, ha iniziato a lavorare come coadiuvante agricolo nell'azienda di famiglia. Successivamente è stato operaio presso alcune ditte di Monchiero e Monforte. Assunto nel 1994 nel Comune di Monchiero, grazie alle proprie capacità e competenze, ha profuso il proprio impegno lavorativo ben oltre le proprie mansioni, contribuendo al buon esito di diverse iniziative pubbliche e partecipando attivamente alla gestione dell'Ente. Il Sig. Porasso inoltre si dedica ad attività di volontariato collaborando con il gruppo di Protezione Civile e la Pro-Loco locale. Non ultimo, coadiuva la parrocchia nel corso di attività pastorali e funzioni religiose.

SERGIO PROVERA

Il braidese Sergio Provera è stato nominato cavaliere dopo aver svolto la propria attività nel settore del commercio in quanto titolare di una ditta specializzata nell'illuminazione. Socio dell'Unione Veterani dello Sport, ente riconosciuto sia dal CONI sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche, il sig. Provera è iscritto da molti anni all'associazione AIDO presso la quale ricopre, nel gruppo di Bra, l'incarico di Vice Presidente Vicario. Svolge, inoltre, presso la sezione provinciale AIDO di Cuneo, la funzione di dirigente.

STEFANO ROSSO

Stefano Rosso, insignito tramite il sindaco di Bra, ha svolto per oltre 40 anni l'attività di artigiano specializzato nel settore della riparazione e vendita di apparecchi radio e TV. Nel tempo libero presta attività di volontariato in qualità-di gestore della Confraternita “Battuti Bianchi” facente capo alla chiesa dell SS Trinità di Bra. Svolge attività di guida volontaria per i turisti e le scolaresche che si recano in visita alla chiesa, spesso meta di visitatori e che custodisce, al suo interno, pregiati affreschi risalenti al 1600.

FABRIZIO VITTORIO RECCHI

E' stata la sindaca di Borgo San Dalmazzo a consegnare il diploma di Cavaliere al Col. Fabrizio Vittorio Recchi. Colonnello dell'Esercito in forza al Centro addestramento di Aosta, nel corso della carriera ha partecipato a numerose missioni all'estero ed a tal proposito è stato insignito della Croce commemorativa per la missione di pace in Mozambico concessa dalle Nazioni Unite. Ha inoltre ricevuto le Croci commemorative per le missioni in Iraq e per il mantenimento dell'ordine

pubblico denominate “Vespri siciliani" e "Riace". Ha ricevuto le Croci commemorative per le operazioni di pace in Afghanistan e Libano la medaglia d'argento per la missione in Libia. Il Col. Recchi ha prestato il proprio contributo in occasione della alluvioni che hanno colpito il Nord Italia e nel corso del sisma di Umbria e Marche. Per entrambe ha ricevuto il diploma di benemerenza con medaglia.

ELVIO RUSSI

La Sindaca di Cuneo ha consegnato l'attestato di cavaliere della Repubblica al Dr. Elvio Grazioso Russi. Conseguita la laurea in Medicina e Chirurgia, nel 1982 è stato assunto presso l'Ospedale di Cuneo in qualità di assistente medico. Dal 1988 ha svolto l'incarico di assistente medico presso il Servizio di Tecnologie Biomediche dell'Istituto per la ricerca sul cancro di Genova e successivamente è stato dirigente medico della divisione di radioterapia del nosocomio di Cuneo. Ha rivestito il medesimo incarico presso l'ASL di Asti. Nel 2009 è stato nominato Direttore di Struttura Complessa del reparto di radioterapia presso l'ospedale di Cuneo, incaricaco che ha ricoperto sino al dicembre scorso quando è stato collocato a riposo. Molto impegnato nel sociale e nel volontariato, il Dr. Russi è stato Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia clinica. Nel novembre 2022 gli è stato conferito un attestato di Benemerenza attribuitogli dalla Federazione delle 190 Società Medico Scientifiche Italiane, per i meriti e l'impegno profusi nel corso della pandemia da COVID-19. Il Dr. Russi si è, in particolare, adoperato affinché sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria il reparto di radioterapia non subisse interruzioni nella erogazione delle cure a favore dei pazienti oncologici. Unitamente ai colleghi dei presidi di Bergamo e Brescia, ha elaborato le linee guida affinché i malati affetti da patologie tumorali potessero continuare le terapie in tutta sicurezza. Il Dr. Russi ha pubblicato oltre 130 lavori sulle più prestigiose riviste scientifiche nel campo delle scienze oncologiche.

GIAN MASSIMO VUERICH

Un altro braidese tra gli insigniti. Gian Massimo Vuerich ha iniziato la propria attività lavorativa in qualità di funzionario presso la sede provinciale di Cuneo del Ministero dell'Agricoltura, per poi transitare nei ruoli dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura concludendo la propria carriera in qualità di dirigente. Il sig. Vuerich ha ricoperto l'incarico di Consigliere di Amministrazione presso l'Ospedale Civile di Bra e, negli anni 80, è stato Vice Presidente dell'allora USL 64. Ha ricoperto presso il Comune di Bra le cariche di Vice sindaco e di Assessore ai Lavori Pubblici. Molto attivo nel volontariato, dal 1997 è Presidente del gruppo volontari della Protezione Civile del Comune di residenza.

FEDERICO BORGNA

Commendatore: questo il titolo conferito a Federico Borgna. Con lui sul palco la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e Luca Robaldo, presidente della Provincia.

Borgna ha iniziato la sua carriera politica nel 2009 come consigliere e successivamente assessore nel comune di Bernezzo. Nel 2012 si è candidato alle elezioni politiche per la città di Cuneo ed è stato eletto sindaco, incarico che ha ricoperto, con la rielezione del 2017, fino al giugno 2022. Dal 2014 e fino al giugno 2022 ha altresì ricoperto la carica di presidente Provinciale.

Quale sindaco, ha riscosso il plauso della sua Comunità evidenziando elevate capacità di gestione della cosa pubblica e misurandosi, nel decennio di attività, con le tematiche del capoluogo ed apportando positivi contributi di studio e azione nei vari contesti presentatisi, quali la riqualificazione e l'abbellimento del centro storico della città. Borgna si è tra l'altro distinto per la gestione attenta ed equilibrata nel periodo della pandernia. In Provincia, ha lavorato per il nuovo assetto organizzativo e delle funzioni della stessa a seguito della normativa nazionale e regionale in materia di riordino delle province.

DIODORO FUSCO

Diodoro Fusco è stato nominato commendatore della Repubblica. Monregalese, ha svolto la propria attività nell'Arma dei Carabinieri prestando servizio dal 1948 al 1979 e congedandosi con il grado di Maresciallo Capo. E' attualmente presidente dell'Associazione Carabinieri in congedo della sezione di Mondovi. Dal 1984 al 1995 ha prestato attività di volontariato presso la Croce Rossa del comune di residenza. Attualmente presta opera di sostegno presso numerose associazioni presenti sul territorio monregalese che si occupano di assistenza a persone bisognose, disabili ed anziani.

CARLO BORSALINO

E' stato il sindaco di Alba a consegnare l'onorificenza di Commendatore all'editore Carlo Borsalino. Terminati gli studi ed appassionato di giornalismo, nel 1986 ha fondato il Settimanale IDEA. La testata si occupa in particolare di inchieste ed eventi che si svolgono sia in provincia che sul territorio nazionale. E' altresì editore del quotidiano "ideawebtv.it" che favorisce la diffusione di notizie online. Il sig. Borsalino è stato Vice Presidente dell'Ente Turismo di Alba e vice presidente dell'Acquedotto delle Langhe. Ha infine ricoperto l'incarico di Vice Presidente della Confederazione Artigiani di Cuneo diventandone successivamente Presidente.

TOMASO ZANOLETTI

Sono stati Cirio e Icardi, assieme al sindaco di Alba Carlo Bo, a consegnare il diploma di Cavaliere di Gran Croce all'avvocato Tomaso Zanoletti. Laureatosi in Giurisprudenza e Scienze Politiche presso l'Ateneo di Torino e conseguita l'abilitazione alla professione forense, ha ottenuto la cattedra per l'insegnamento di storia e filosofia negli Istituti liceali. Dirigente dell'Azione Cattolica e della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, è stato prima Assessore alle Attività produttive del Comune di Alba e nel 77 è stato eletto sindaco della medesima città. Carica che ha ricoperto sino al 1990. Dall'87 al 94 è stato componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti.

E' stato anche eletto consigliere presso la Regione Piemonte. Nel 1994 è stato eletto Senatore della Repubblica, carica che ha ricoperto sino al 2008 e, successivamente, dal 2009 al 2013. Nel suo percorso parlamentare è stato Presidente dell'intergruppo per i piccoli comuni e Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato. Dal 2006 al 2008 è stato Presidente dell'Associazione parlamentare di amicizia e collaborazione Italia-Cina e dal 2008 al 2013 e successivamente per Italia-Bangladesh. Profondo conoscitore del territori albese, Zanoletti è stato fra i promotori e sostenitori della candidatura delle Langhe a patrimonio UNESCO. E' inoltre Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba, associazione fondata con lo scopo di favorire e potenziare la cultura del territorio di Langhe, Roero e Monferrato attraverso percorsi enogastronomici. Al Sen Zanoletti nel 1987 è stata conferita la cittadinanza onoraria da parte della città di Gassin in Francia e nel 2015 analoga onorificenza gli è stata attribuita dal Comune di Monteu Roero.