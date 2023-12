Sgombero neve sulle strade provinciali: Robaldo ha incontrato le imprese appaltatrici

L’inverno arriva e con esso le prime nevicate. Il presidente della Provincia Luca Robaldo si è mosso in anticipo e questa mattina 7 dicembre ha incontrato al Centro Incontri di Cuneo tutte le imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione invernale per la stagione 2023-2024 .

“Come l’anno scorso e come spero diventi tradizione – ha detto Robaldo – abbiamo pensato di rivederci per valutare insieme le possibili soluzioni ai problemi che potrebbero porsi con l’arrivo delle nevicate. Siete tutte aziende locali che il territorio lo conoscono bene e questo è un importante valore aggiunto. Vogliamo anche fare il punto sulle novità intervenute su affidamenti e forniture materiali in un confronto che punta a rendere il servizio sempre più efficace ed efficiente”.

L’ente Provincia ha in gestione circa 3.100 km di strade (50,6% su territorio montano), molti di più di quelli autostradali. In caso di forti nevicate i gestori autostradali chiudono al transito, riversando tutti i mezzi, anche pesanti, sulla viabilità ordinaria. Si cercherà di porre rimedio a questo problema, insieme a quello dei maggior controlli sui dispositivi da neve (gomme da neve, catene, ecc…) che in alcuni casi, per camion stranieri e anche pullman di linea, risultano inadeguati o addirittura sprovvisti.

Tutte le segnalazioni emerse dall’incontro saranno portate dal presidente Robaldo al tavolo permanente del Comitato Ordine e Sicurezza promosso dalla Prefettura di Cuneo.