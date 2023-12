Cordoglio e lacrime a Bra per la morte a 67 anni dell’ex insegnante Graziella Tromba

È un giorno triste per la scuola braidese. È scomparsa la professoressa Graziella Tromba, che ha dedicato la vita all’insegnamento, formando generazioni di studenti con grande preparazione e rigore.

Docente di economia aziendale all’istituto tecnico commerciale Guala, era molto stimata e sono tanti i messaggi di cordoglio; colleghi, alunni, amici, famigliari, tutti hanno il ricordo del suo sorriso e dell’atteggiamento positivo che la donna ha conservato anche in pensione. Il rosario in suffragio dell’amata professoressa sarà recitato venerdì 8 dicembre, alle ore 17, presso la Casa del Commiato “Luce di speranza”, in via don Orione, 77/a.