Servizi alla persona, anche a Cuneo è arrivato “Il Centro Servizi”

“Il Centro Servizi”, primo riuscito esperimento in Italia di realtà multidisciplinare diffusa specializzata nell’assistenza personalizzata al cittadino, è approdata anche a Cuneo. Un marchio che è sinonimo assoluto di affidabilità, garanzia e trasparenza. E, più precisamente in Via Michele Coppino 14, al fine di esportare anche nel capoluogo della Provincia Granda tutta l’efficacia innovativa e l’insieme di vantaggi che esso comporta.

“Dopo la fortunata esperienza decennale maturata nel Torinese, a oggi in ben 7 filiali in continua espansone ci ha permesso di diventare leader nella gestione della piccola burocrazia per singoli, famiglie e consumatori, guardiamo con rinnovato slancio e altrettanto entusiasmo anche al popolo dei Cuneesi, grandi lavoratori da sempre legati alle tradizioni. Con l’obiettivo di affiancarli al meglio nella transizione quotidiana delle incombenze economiche, fiscali e legislative che contribuiscono alla facilitazione e al miglioramento della vita quotidiana”, esordisce così Marco Pantanella, fondatore della nuova realtà multitasking che collabora attivamente con le principali associazioni consumeristiche italiane.

Che prosegue: “L’obiettivo è l’evoluzione, il passaggio dai consueti e tradizionali servizi di Caf e Patronato quali quelli legati a pensioni, reversibilità, recupero ratei e pratiche post funerale a un modello più elaborato che tenga realmente conto delle esigenze formali e di prassi della persona nel loro insieme. Per questo operiamo con appuntamenti personali e consulenza personalizzate, spesso in team con professionisti titolati specialisti di materie fondamentali quali diritto d’impresa, societario, di famiglia, del patrimonio, al fine di valutare al meglio ogni posizione a 360° proponendo soluzioni multiple per ciascuna evenienza, incluso il mondo sempre più frequente e frequentato di colf e badanti e dei corretti adempimenti che le riguardano. Prendendo per mano anziani e famiglie nella semplificazione di una burocrazia che spesso è in grado di aprire nuovi orizzonti e altrettante possibilità, se ben analizzata e compresa. Siamo il punto di riferimento nella prevenzione de conflitti tra lavoratore e azienda, mediante conciliatori e mediatori interni sempre aggiornati e formati, attraverso il perfezionamento continuo di opportune strategie di prevenzione del contenzioso atte a garantire il miglior dialogo e pacificazione possibili tra mondi spesso distanti e litigiosi”.

Precisa ancora infine Pantanella: “Il nostro è un team coeso e multidisciplinare che si basa sull’interazione virtuosa delle competenze. Trasformando i problemi in soluzioni. Aiutiamo le imprese nel miglioramento della propria contrattualistica, così come i cittadini nell’ottimizzazione costante dei propri patrimoni e risorse, preservando ricchezza e occupazione. Garantendo benessere e contribuendo a creare e immettere fiducia crescente nel mercato delle relazioni”.