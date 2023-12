L'accensione degi 130 alberelli di piazza Foro Boario dà il via al Natale cuneese

Ieri 6 dicembre, in piazza Foro Boario, si è acceso il Natale a Cuneo. L'evento, ormai appuntamento fisso per la città, dà il via agli eventi natalizi in città, in attesa della Babbo Run e dell'accensione delle luminarie, domani 8 dicembre.

Con l'organizzazione di Open Baladin Cuneo, ieri sera sono stati accesi i 130 alberelli presenti in piazza. Con l'animazione di Marco Malinki, la musica di Prismabanda, l'assolo di chitarre elettriche e lo spettacolo di fuoco di Calidè, la piazza, colorata dal Babbo Natale di 10 metri, si è accesa. Un countdown, il pulsante premuto da chi ha aderito all'evento prenotando il proprio pulsante e contribuendo alla solidarietà.

Non potevano mancare la carrozza con Babbo Natale, l'omaggio di zucchero filato ai bambini e Beerbrulè per i grandi.

Tutto il ricavato è stato devoluto alla Fondazione Ospedale Cuneo onlus. Silvia Merlo, la presidente, ha infatti ritirato l'assegno di 2.600 euro, che consentirà, assieme alle tante donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, a portare avanti importanti progetti.

All'interno del locale in molti hanno potuto ammirare le straordinarie creazioni realizzate con i mitici mattoncini: è stata infatti inaugurata ufficialmente la mostra LEGO natalizia a cura di AlterLegoCuneo. L'allestimento durerà fino a domenica.

LA DIRETTA DI IERI SERA