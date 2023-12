La Provincia approva bilancio di previsione che pareggia a 154 milioni di euro

Prima dell’assemblea si svolgerà alle 17 anche l’ultimo Consiglio provinciale dell’anno per l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) e per altri argomenti. Al termine dell’Assemblea è in programma un ulteriore Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva del bilancio di previsione e del programma triennale dei lavori pubblici .

Gli argomenti contabili sono stati oggetto già degli ultimi Consigli provinciali di fine novembre che hanno approvato anche alcune ratifiche a variazioni di bilancio. In particolare nella seduta del Consiglio del 23 novembre scorso i consiglieri hanno adottato all’unanimità la proposta di schema di bilancio di previsione 2024-2025 su relazione del consigliere provinciale delegato Mauro Astesano.

Il bilancio pareggia sulla cifra totale di 154.686.691 euro. Per quanto riguarda i criteri generali adottati per lo schema di bilancio si prevedono entrate tributarie (Rc auto, Ipt e Tefa), trasferimenti correnti, entrate per funzioni trasferite, entrate extra tributarie e trasferimenti per un totale di 126.600.000 euro, in linea con gli anni precedenti.

Sul fronte della spesa sono previste le spese correnti (personale, manutenzione e altro) per circa 66.712.00, mente quelle in conto capitale sono su 68.565.000 euro, a cui si sommano cifre minori per rimborso mutui e spese conto terzi per partite di giro.

Nella seduta del 30 novembre, oltre ad ulteriori variazioni di bilancio, il Consiglio ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute e la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di riassetto.