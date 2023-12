Ci date una zampa? Serve cibo per una colonia felina di Caraglio

Ci date una zampa?. Chiede aiuto “Il gattoperte”, associazione no profit di Cervasca, attiva sul territorio a difesa degli animali. "Abbiamo bisogno di pappe per una nostra colonia felina alla Vallera di Caraglio. Non abbiamo più risorse".

Si tratta di una colonia felina registrata nel Comune di Caraglio per il quale l’Amministrazione ha erogato un contributo a inizio anno, ma che purtroppo è già stato consumato.