A Ceva lo sferisterio cambia look e si veste con i murales dedicati allo sport

Un bambino che sorride felice tenendo stretto il suo pallone, un gruppo di amici che esultano dalle scalinate e poi i volti ed gesti inconfondibili del grande Valentino Mazzola e dei due miti del balon Massimo Berruti e Felice Bertola, in un susseguirsi di immagini - realizzate da Wiz, alias William Gervasoni e Wioi Maz, alias Mario Mazzoldi - dedicate allo sport, tutte sul tono del blu. Immagini che si rincorrono per centrare un unico obiettivo: ricordare che lo sport è amicizia, divertimento, storia e tradizione.

Tutto questo e molto altro, traspare dal murales realizzato lungo i muri esterni dello sferisterio e del campo da calcio di Ceva, terminato proprio in questi giorni. Un’opera d’arte bella e significativa, che ha raggiunto l’obiettivo che si era proposta: riqualificare un’area cittadina molto amata e frequentata dai cebani e non solo da loro.

“Tutto è cominciato dal murale di via Rovella, accolto dai Cebani di ogni età con curiosità ed affetto - spiega l'assessore di Ceva, Silvia Piccardo - . Da lì sono arrivate in Comune numerose richieste e proposte per realizzare altri murales. Così abbiamo aumentato il numero delle opere in modo da creare un primo nucleo di quello che dovrebbe diventare una sorta di museo a cielo aperto”.