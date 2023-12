Bra, torna la magia del presepe vivente in frazione Bandito

Una tradizione che riprende scene di vita quotidiana, non con semplici statuine, ma con persone in carne ed ossa. E il presepe vivente diventa così un’occasione, oltre che per assistere alla rappresentazione della Natività, anche per riscoprire vecchi mestieri - dal falegname all’arrotino, dal cestinaio alla lavandaia e tanto altro - e i sapori della tradizione locale.