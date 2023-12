Inaugurazione della 'Mostra Presepi' a Moretta, in occasione dell'Immacolata

In occasione della festività dell’Immacolata, domani venerdì 8 dicembre a Moretta sarà inaugurata la ‘Mostra presepi’ organizzata dalla parrocchia di San Giovanni Battista con il patrocinio del Comune.

Il concorso, giunto alla terza edizione, è organizzato nelle sezioni adulti, bambini, famiglie, scuole. Negli anni scorsi la manifestazione ha riscosso una buona partecipazione in ogni categoria dedicata ad adulti e bambini, gruppi e famiglie.

Manuela Millone, consigliere comunale di Moretta e organizzatrice della mostra, assieme ad altri volontari, spiega: “Assegneremo tre premi per ogni categoria in gara. Anche quest’anno abbiamo registrato molto interesse attorno alla mostra concorso, con tanti presepi originali in gara. Lo scorso anno alcuni allestimenti erano stati premiati anche nell’ambito del concorso organizzato dall’associazione Octavia”.