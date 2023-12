Sofia22: il cuore dello shopping nel centro storico di Cuneo

Nel cuore del suggestivo centro storico di Cuneo, tra maestosi portici e l'atmosfera incantevole di via Roma 23, si trova "Sofia22", un'oasi dello shopping elegante apprezzato dai propri clienti per il suo vasto assortimento di borse, accessori firmati, abbigliamento di tendenza per uomo e donna, giubbotti, magliette e scarpe.

Il negozio, fondato e curato con passione dalla titolare Tamara Casamento, è un punto di riferimento per coloro che cercano non solo prodotti di alta qualità ma anche un'esperienza di shopping personalizzata e accogliente. Con la sua posizione privilegiata nella centralissima isola pedonale, "Sofia22" offre ai clienti la possibilità di immergersi in un contesto unico, circondati dalla bellezza architettonica della città e dalla vivacità dei negozi, bar e ristoranti circostanti.

La varietà di prodotti proposti da "Sofia22" rende il negozio una destinazione ideale per gli amanti della moda e per coloro che desiderano distinguersi con stile. Dalle borse di design agli accessori che completano ogni look, passando per abbigliamento e calzature di tendenza, ogni articolo è selezionato con cura per garantire un'eleganza senza tempo.

La titolare Tamara Casamento sottolinea l'impegno nel fornire idee regalo uniche per ogni occasione: "… nel mio negozio troverete numerose proposte per stupire i vostri cari o amici. Sarò lieta di accogliervi personalmente e di assistervi nella scelta del regalo perfetto. Per rendere ancora più speciale il vostro regalo di Natale, offriamo la possibilità di acquistare buoni regalo con una validità estesa di 6 mesi".

"Sofia22" apre le sue porte dal martedì al sabato, accogliendo i visitatori dalle 09:30 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. La domenica, il negozio è aperto dalle 15:00 alle 19:30, offrendo un'opportunità unica per chi desidera vivere un pomeriggio di shopping rilassato.

Con il suo mix di moda, stile e attenzione al cliente, "Sofia22" si afferma come il luogo ideale per soddisfare ogni esigenza di shopping nel cuore pulsante di Cuneo.