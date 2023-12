Volley A2M. Cuneo-Reggio Emilia 3-0, Battocchio: "Una squadra con giocatori di qualità, che hanno fame" (VIDEO)

Le energie le mette tutte in partita, Matteo Battocchio. E alla fine della gara sembra come come un pugile quando scende dal ring. Stravolto, ma visibilmente soddisfatto, il coach analizza con dovizia di particolari, com'è nel suo stile, la cavalcata dei suoi ragazzi contro Reggio Emilia.

Parla degli avversari: "Una grande squadra, che non molla mai e per questo pensavamo ad una partita lunga. I ragazzi sono stati bravi a riconoscere le qualità dell'avversario e fare sintesi immediata senza farsi trascinare. Una prestazione importante".

Con numeri importanti: "Abbiamo sbagliato qualcosina in contrattacco nel primo set. In ricezione siamo andati molto bene anche se vorrei ancora vedere minori sbavature, però loro battono molto forte. Esprimiamo un bel gioco, ma il percorso è ancora lungo".

Sulla panchina: "Mi ripeto, ma vorrei che tutti venissero a vedere gli allenamenti per capire l'impegno dei ragazzi. Tutti hanno qualità e fame".