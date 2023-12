Volley A2M. Cuneo, vigilia dell'Immacolata contro Reggio Emilia. Brugiafreddo: "Occhio al loro opposto"(VIDEO)

Turno infrasettimanale per il campionato di serie A2 maschile che sta per girare la boa del girone di andata della regular season. Mancano infatti solo quattro partite per chiudere i conti con la prima parte della stagione: la tredicesima giornata si giocherà il giorno di Santo Stefano.

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo è attesa da due appuntamenti tra le mura amiche ed altrettanti in trasferta. Primo rendez-vous questa sera, giovedì 7 dicembre alle 20.30 quando a San Rocco arrivano gli emiliani di Reggio Emilia, bestia nera dei cuneesi nelle ultime due stagioni.

Poi la squadra di Matteo Battocchio andrà ad Ortona domenica 10, per tornare in casa il 17 settembre nel big match contro Prata di Pordenone. Ultimo turno in trasferta, a Cantù.

Grande attesa e curiosità per la partita contro la Conad, squadra che occupa il quinto posto, un punto ed un piazzamento sopra Cuneo. Un team costruito per far bene, senza particolari pretese, ma ancora una volta gli emiliani stanno riuscendo a sfruttare la forza del gruppo che porta risultati positivi.

La promozione ottenuta due stagioni orsono contro Cuneo è ancora viva nelle menti di tutti. Da allora sono cambiate molte cose in casa Conad, ma Reggio dopo un anno di sofferenza in questa prima parte di stagione sta togliendosi parecchie soddisfazioni.

Saranno necessarie dunque molta attenzione e concentrazione per i ragazzi di Battocchio se vorranno superare questo ostacolo. Il compito di presentare la sfida, ma anche di fare il punto su quanto andato finora in archivio, questa settimana lo abbiamo affidato al direttore sportivo di Cuneo Volley, Paolo Brugiafreddo.