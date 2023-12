Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì riceve Collegno

Nella sesta giornata di andata del Campionato di Serie C maschile il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Fabrizio Marchisio ospiterà al PalaItis nell’ anticipo in programma questa sera alle ore 21 l’ ArtiVolley Collegno, formazione ostica ed in grado di fare risultato contro qualsiasi avversario.

In classifica generale i monregalesi, che arrivano dal successo per 3-1 ottenuto in casa del Santhià, sono al comando con 15 punti in compagnia del Linguì Torino, mentre l’ ArtiVolley allenato da Enrico Bonardello, che è stato superato in casa per 3-1 dal Chieri, ha 5 punti e si trova al settimo posto.

“L’ ArtiVolley è una squadra composta da giocatori giovani che sanno giocare a pallavolo – afferma coach Massimo Bovolo – e la loro classifica attuale non corrisponde assolutamente al loro effettivo valore, che è ben superiore. Noi dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo, evitando di adattarsi al loro e stando molto attenti a non commettere errori gratuiti che potrebbero favorirli. Ovviamente il nostro obbiettivo è quello di cercare di conquistare i 3 punti, che costituirebbero un’ ulteriore carica sia sotto l’ aspetto del morale del gruppo che della classifica e che ci permetterebbe di continuare con serenità e maggior convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico, ma sappiamo bene che dovremo fare molta attenzione all’ esuberanza ed all’ entusiasmo dei giocatori dell’ Arti.”

Per i monregalesi, che dovranno fare molta attenzione alla voglia di ben figurare e di riscatto dei giocatori dell’ ArtiVolley, che non hanno davvero nulla da perdere, sarà molto importante continuare nel processo di crescita del proprio gioco e riuscire a migliorare ulteriormente nella continuità del rendimento.