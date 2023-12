A Bra inizia la magia del Natale: inaugurato il tradizionale presepe artistico della Croce [FOTO]

L’ingegno e la passione, uniti all’arte e alla devozione cristiana di fare il presepe, rendono quello della Croce un’opera unica nel suo genere, come sovente lasciano scritto i visitatori sul registro dei commenti.

Anche quest’anno l’ Associazione Presepe della Croce ha messo in mostra una rappresentazione elettromeccanica di sicuro impatto scenografico che sarà in grado di toccare le corde del cuore. Al centro, il significato più pieno del presepe, che vuole essere un veicolo di pace e speranza nel segno dell’Amore incarnato.

È nel Natale del 1992 che un gruppo di amici decise per la prima volta di rappresentare nella chiesa della Croce il mistero della Natività e da allora sono passati ben 31 anni di passioni e mostre.

Attualmente, l’Associazione Presepe della Croce continua ad adoperarsi in questo settore con dedizione ed entusiasmo ed è composta da un cenacolo di sei volontari che coltivano e tramandano una tradizione religiosa e popolare dalle mille sfaccettature.

L’opera si estende su una superficie di circa 30 metri quadrati con lo scopo di emozionare lo spettatore, di prenderlo per mano e di condurlo per qualche istante in un luogo fuori dal tempo, dove rivivere la magia del Natale.