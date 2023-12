Grinzane Cavour, a sostegno di Roggero compare striscione di Forza Nuova

"La difesa è legittima, Roggero libero". E’ la scritta che si legge sullo striscione comparso ieri a Grinzane Cavour, il comune langarolo dove ha sede la gioielleria di Mario Roggero, teatro della sparatoria seguita alla rapina tentata al negozio di frazione Gallo nell’aprile 2021.

A posarlo la federazione provinciale di Forza Nuova, che per bocca di Mattia Taricco approfitta dell’iniziativa per portare la formazione di ultradestra tra i attori del già affollato dibattito nato sull’onda della sentenza emessa lunedì dalla Corte d’Assise del Tribunale di Asti.

"La condanna a 17 anni di detenzione per Mario Roggero non sta né in cielo né in terra. Lo Stato ha sbagliato, i rapinatori dovevano stare in carcere", dice Taricco, che aggiunge: "Se lo Stato non riesce a garantire la sicurezza basilare, allora la difesa deve considerarsi legittima, il resto va in secondo piano".