Michelangelo Pistoletto e Paolo Ruffino ospiti alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba

La prossima settimana l’appuntamento con il Laboratorio di Resistenza Permanente proposto dalla Fondazione Mirafiore di Tenuta Fontanafredda a Serralunga d'Alba è doppio.

Venerdì 15 dicembre, alle ore 19, il teatro della Fondazione avrà l’onore di ospitare il maestro Michelangelo Pistoletto con una lezione dal titolo “La formula della creazione”, che prende spunto dal suo ultimo libro pubblicato da Cittadellarte Edizioni.

Michelangelo Pistoletto è uno degli artisti italiani, pittore e scultore, più importanti e più significativi del mondo. Probabilmente il più grande vivente tra gli italiani. È stato animatore e protagonista della corrente dell'arte povera.

In questo libro, Michelangelo Pistoletto racconta il percorso umano e artistico che lo ha portato a definire la Formula della Creazione. Che in fondo, come scrive l’autore stesso, altro non è che La Formula della Vita.

Un viaggio straordinario, lucido e appassionato di un artista che ha scelto di uscire dal suo studio e di abbracciare il mondo; che ha vissuto e vive l’arte come cuore caldo dell’universo, una via per l’equilibrio armonico che deve condurre la nostra presenza su questo pianeta. Con La Formula della Creazione, Michelangelo Pistoletto ci offre l’opportunità di cominciare a ri-considerare i cardini della nostra esistenza, e ci chiama a una rinnovata responsabilità verso noi stessi, verso l’Altro, verso la natura a cui apparteniamo.

Sabato 16 dicembre, alle ore 18:30, invece, sarà la volta di Paolo Ruffini, uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, è attore, regista, conduttore e autore poliedrico, dal carisma straordinario e dalla comicità irriverente.

Impegnato nel cinema, in TV e a teatro, parallelamente alla carriera, è da sempre attivo nel sociale con numerosi progetti, soprattutto legati alla disabilità e all’inclusione.

Alla Fondazione Mirafiore, infatti, terrà proprio una lezione dal titolo “La Sindrome di Up” prendendo spunto dal libro che ha pubblicato nel 2019 con Mondadori. Il progetto è però ben più ampio: con la collaborazione della Compagnia Mayor Von Frinzius, nata a Livorno e composta per metà da attori disabili, è nato infatti lo spettacolo teatrale con l'happening comico “UP&Down”. Lo spettacolo ha girato per due anni in tutti i maggiori teatri italiani (ed è ancora in programmazione) e dall'esperienza teatrale ne è nato un documentario dal titolo “UP&Down – Un film normale”, di cui Ruffini è co-regista insieme a Francesco Pacini. Il film ha riscosso un buon successo tanto da vincere il premio Kineo al 75º Festival del cinema di Venezia.

La partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it, Entrambi gli incontri sono al momento sold out ma potranno essere seguiti anche in diretta streaming tramite il canale YouTube della Fondazione.