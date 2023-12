Marta Bassino settima nel superG di St.Moritz: "Riproverò nella discesa”

Buona prova di Marta Bassino nel primo dei due superG di St.Moritz, chiuso in 7^posizione.

Giornata comunque molto positiva per i colori azzurri con la vittoria di Sofia Goggia (mentre Federica Brignone quinta).

La campionessa cuneese è già proiettata alle prossime prove sulle nevi svizzere. Le sue dichiarazioni post gara (FISI): "Partiamo dal presupposto che Sofia oggi ha fatto la differenza perché abbiamo distacchi importanti. Io non mi sono sentita sciare così bene, non era così facile trovare il compromesso fra velocità e gobbette, perché non c’era visibilità. Domani farò la discesa, in prova ho fatto dei tratti abbastanza bene, vedremo se riuscirò a mettere insieme tutto”.