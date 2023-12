Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino settima nel superG di St.Moritz

Marta Bassino settima nel superG che ha aperto il weekend di Coppa del mondo a St.Moritz, in Svizzera.

Marta, in gara con il pettorale 10, non commette particolari errori e completa la sua prova in 1:18.40, a 1.77 da Sofia Goggia, prima in 1:16.63.

Alle spalle dell'azzurra l'austriaca Cornelia Huetter (+0.95) e l'elvetica Lara Gut-Behrami (+1.02).

Quarto posto per Mikaela Shiffrin, poi Federica Brignone, Stephanie Venier e Bassino.

Out Elena Curtoni, vittima di una rovinosa caduta che la estromette dalla gara.

Domani (sabato) si torna in pista: in programma una discesa mentre domenica avrà luogo un altro superG (partenza sempre alle 10.30).