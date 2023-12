In Vaticano si accende l'albero di Natale donato da Macra. Cirio e Marello rappresenteranno il Piemonte in udienza dal Papa

Al centro di piazza San Pietro l'abete donato dal piccolo comune della Granda, qui in uno scatto precedente al suo allestimento. Domani pomeriggio l'attesa accensione

Il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio e il consigliere regionale Maurizio Marello, insieme a una delegazione, rappresenteranno la Regione Piemonte in udienza da Papa Francesco in occasione della tradizionale accensione dell’Albero di Natale in piazza San Pietro.

Albero che, quest’anno, è proprio il caso di dire, ha profonde radici piemontesi: è infatti dono del Comune di Macra, in Val Maira, e del Piemonte al Papa. Alto quasi 30 metri doveva essere abbattuto perché i vigili del fuoco avevano riscontrato il rischio di cedimento, dopo 56 anni di vita, e il suo taglio era preventivato e autorizzato dalla Regione. La Provincia di Cuneo sarà protagonista di questo momento molto particolare.

La cerimonia per l’accensione dell’albero di Natale a San Pietro si svolgerà sabato 9 dicembre alle ore 17. Il cardinale Fernando Vergez Alzaga e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, illumineranno, nel corso di una inaugurazione pubblica e ufficiale, il grande albero e il presepe nella più iconica piazza di Roma.

Nella mattinata di sabato 9 dicembre il consigliere sarà ricevuto in udienza da Papa Francesco nell’Aula Paolo VI.