Volley femminile A1: a Cuneo arrivano le vicecampionesse d'Italia dell' Allianz Vero Volley Milano

Il Palasport di Cuneo si prepara ad accogliere la formazione vice-campione d’Italia in carica, l’Allianz Vero Volley Milano guidata da coach Gaspari, domenica 10 dicembre alle ore 17:00.

Le padrone di casa, a quota 4 vittorie e 10 punti in classifica, necessitano di nuovi punti per respirare aria nuova e ritrovare continuità di gioco. Le ospiti milanesi, attualmente a quota 25 punti, sono invece reduci da un filotto di 5vittorie consecutive, di cui l’ultima al tie-break contro Casalmaggiore.

Questo week end segnerà inoltre il debutto ufficiale dell’app di Cuneo Granda Volley. Oltre a restare sempre aggiornati sui tutto quello che riguarda la squadra, con notizie e curiosità, i tifosi biancorossi potranno consultare classifiche e risultati live, e, grande novità, al termine delle gare casalinghe della Honda Olivero S.Bernardo votare l’MVP del Match. L’app è già disponibile e scaricabile sia per iOS che per Android.

"Affronteremo una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni. – dice la centrale biancorossa Beatrice Molinaro - Sappiamo che si tratta di un top team, ma in questo momento il focus deve essere su di noi. Siamo consapevoli di dover migliorare l'approccio alla gara ed essere più aggressive. Il nostro obiettivo sarà prima di tutto fare una buona prestazione, cercando di dare il massimo."

Per le gatte piemontesi si staglia all’orizzonte una sfida complicata: tornano a calcare il taraflex di casa dopo due trasferte consecutive (prima contro l’Uyba di Coach Cichello, poi contro il Roma Volley Club di Coach Cuccarini).

Il tifo dei “Crazy cats” biancorossi è fondamentale per aiutare a risollevare il morale delle ragazze di Coach Bellano e dare loro sostegno necessario per affrontare al massimo delle loro potenzialità la difficile sfida contro Milano. Le ospiti milanesi, d’altro canto, stanno vivendo una stagione da grandi protagoniste in Italia (Serie A) e in Europa (nella CEV Champions League) e possono contare sia su giocatrici azzurre del calibro di Alessia Orro, Myriam Sylla e Paola Egonu, sia su stelle del mondo pallavolistico internazionale come Rettke, Folie, Cazaute, Daalderop, Castillo.

Tante le iniziative casalinghe per incentivare la partecipazione cittadina, in particolare si ricorda la campagna a favore delle società di pallavolo della provincia: se accompagnate dal sindaco della propria città, infatti, la Honda Olivero S. Bernardo mette a disposizione 100 ingressi omaggio per le atlete e lo staff.

La gara valevole per l’undicesima giornata di Campionato di Serie A1 Tigotà è prevista per domenica 10 dicembre, ore 17:00, presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 2 Scola, 4 Thior, 5 Tanase, 6 Ferrario (L2), 7 Sylves, 8 Stigrot, 9 Adelusi, 10 Kubik,12 Enweonwu,13 Signorile (K), 14 Hall,15 Scognamillo (L), 17 Haak, 21Molinaro. All. Bellano, vice all. Aime

Allianz Vero Volley Milano: 1 Cazaute, 3 Majak,5 Heyrman, 7 Folie, 8 Orro, 11 Prandi, 12 Pusic (L2), 14 Rettke, 15 Bajema, 17Sylla, 18 Egonu, 19 Daalderop, 28 Candi, 55 Castillo. All. Gaspari, vice all.Bucaioni.

LE AVVERSARIE

La formazione dell’Allianz Vero Volley Milano è un’eccellenza del mondo pallavolistico internazionale: nel 2019 ha vinto la Challenge Cup, nel 2021 la CEV Cup e nel 2022 e 2023 ha disputato la finale per lo Scudetto di Serie A1femminile, a cui vanno a sommarsi le tre qualifiche per la CEV Champions League.

PRECEDENTI: 11 (3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 8 successi Allianz Vero Volley Milano)EX: Sonia Candi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

COMESEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/) -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20.