Volley maschile A3: riecco Savigliano, Garlasco cede in tre set

Il Monge-Gerbaudo Savigliano si lascia alle spalle le scorie maturate con tre sconfitte consecutive e supera in tre set e meno di un’ora e mezza di gioco il Moyashi Garlasco, nel turno infrasettimanale del Girone bianco della Serie A3 Credem Banca.

La cronaca del match.

Di fronte a una bella cornice di pubblico, i biancoblu giocano un match accorto, commettono qualche errore di troppo, ma hanno il merito di restare sempre agganciati all’incontro e di sfruttare gli errori di Garlasco.

I primi due set hanno uno sviluppo simile: il Monge-Gerbaudo allunga in due riprese, ma viene sempre raggiunto, trovando la forza per vincere nel finale. Nel terzo, invece, si resta punto a punto fino alla fine, con i ragazzi di Bertini che provano il tutto per tutto, ma soccombono sotto i colpi del servizio sempre insidioso di Matteo Pistolesi, poi eletto MVP dell’incontro.Ora, non c’è tempo per tirare il fiato. Domenica 10 dicembre, Dutto e compagni torneranno in campo alle ore 18 in casa della capolista San Donà.

I sestetti iniziali Coach Simeon dà fiducia al sestetto ormai classico: diagonale Pistolesi-Rossato, Galaverna e Van de Kamp in posto 4, capitan Dutto e Rainero al centro. Liberi alternati Rabbia, in difesa, e Gallo, in ricezione. Coach Bertini risponde con la diagonale Plesac-Martinez, Cavalcanti e capitan Puliti schiacciatori, Biasotto e Ornando Boscardini al centro. Libero Calitri.

Primo set L’inizio è in grande equilibrio, come da previsioni, ma anche molto confuso, con le due squadre che chiedono e “indovinano” ben sei video-check nei primi 23 punti (12-11). Quindi, Savigliano prova a prendere margine con un muro di Pistolesi su Puliti e un attacco a due mani di Galaverna (15-12). Time-out Garlasco. Gli ospiti, però, rientrano subito e con un ace di Biasotto che fa 15-15 costringono Simeon a fermare il gioco. Ci pensa Galaverna: due ace consecutivi e un altro servizio che forza l’attacco out di Martinez. Bertini ferma il gioco sul 19-15. Il servizio di Plesac mette in difficoltà la ricezione del Monge-Gerbaudo e i lombardi ricuciono di nuovo: 19-19 e tocca ancora a Simeon chiamare time-out. Al rientro, Simeon gioca la carta Calcagno in battuta e la scelta paga, perché il “5” la mantiene per tre punti, fino al 22-19. A crescere è il muro dei piemontesi: Dutto e Van de Kamp ne piazzano due cruciali, prima che proprio il capitano chiuda i conti con un buon primo tempo. 25-21.

Secondo set Bertini cambia al centro, inserendo Tomassini per Ornando Boscardini sin dal primo punto. Si parte con Savigliano subito intraprendente, che prova a prendere margine: 10-7 con una grande pipe di Galaverna che spinge Bertini a sostituire Puliti con Chadtchyn. Come nel primo set, Garlasco rientra subito in parità a 10, ma due muri ravvicinati di Rainero e il servizio ficcante di Dutto consentono a Savigliano di riprendere margine: 17-13. Il Moyashi è più falloso e i padroni di casa allungano ancora fino al 19-14, con Bertini che cambia la diagonale: dentro Pedroni-Vattovaz per Plesac-Martinez. I due titolari tornano dentro sul 20-17 con Plesac al servizio, che Simeon frena subito giocando il primo time-out. Non basta: sul 22-21 i piemontesi fermano ancora il gioco. Due errori consecutivi di Garlasco consentono a Savigliano di prendersi tre set-point, con Bertini che prova a stoppare il servizio di Van de Kamp. Ci pensa Galaverna: 25-22.

Terzo set È il set più equilibrato. Dal 5-3, a più riprese Garlasco prova a mantenere il muso davanti, ma Savigliano rientra sempre. Sul 15-17, tre punti consecutivi di Galaverna e un attacco out di Cavalcanti consentono ai padroni di casa di portarsi sul 19-17. Non basta il time-out di Bertini e il cambio in ricezione con Colella per lo stesso Cavalcanti a fermare il servizio di Pistolesi, che trova anche un ace e porta i suoi sul 21-17. Sul 22-19, Simeon ferma ancora il gioco prima che Plesac inizi a servire. Un attacco deciso di Rossato regala quattro match-point ai padroni di casa. Il servizio di Colella è fuori: 25-21 e 3-0.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Matteo Pistolesi, che commenta così il successo: “Oggi contava vincere e, soprattutto, ritrovare serenità. Lo abbiamo fatto bene, evitando di caricarci di pressioni che non avevano senso e che nelle scorse gare ci avevano messo in difficoltà. Ora continuiamo così”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Moyashi Garlasco

Parziali: 25-21, 25-22, 25-21

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 3, Rossato 13, Galaverna 10, Van de Kamp 13, Dutto 5, Rainero 5, Rabbia (L1), Gallo (L2); Calcagno; N.E. Quaranta, Carlevaris, Brugiafreddo, Turkaj. All. Simeon.

Moyashi Garlasco: Plesac 2, Martinez 14, Puliti 3, Cavalcanti 6, Biasotto 6, Ornando Boscardini 1, Calitri (L1); Pedroni, Chadtchyn 5, Vattovaz, Colella; N.E. Accorsi. All. Bertini.

Durata set: 31’, 26’, 28’