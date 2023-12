Bra piange la morte del giovane osteopata Marco Cananzi

Tanto dolore ha suscitato a Bra la scomparsa di Marco Cananzi, osteopata 41enne, mancato oggi, dopo una lunga malattia. Numerosissimi i messaggi che hanno inondato i social in un misto di incredulità e forte emozione. "Mi sono resa conto che dentro di te c'è un mappamondo di esperienze, emozioni.....di vita, assaporata in ogni momento e in ogni sfaccettatura.Custodirò nel mio cuore i ricordi della nostra infanzia".

Ex atleta, con la maglia dell'Atletica Avis Bra, e allenatore, aveva quindi collaborato con l'Atletica Mondovì e ricoperto incarichi in Fidal (la Federazione italiana di atletica leggera).

Il suo studio era in piazza XX Settembre a Bra, dove era molto ricercato e apprezzato dai suoi pazienti.