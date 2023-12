Nel 2023 il piccolo comune di Cigliè ha accolto una nuova cittadina, la piccola Martina

La nascita di un bambino è certo motivo gioia, ma lo è ancora di più quando avviene in un piccolo comune come quello di Cigliè che conta meno di 190 residenti e che quest'anno ha accolto un fiocco rosa in più.

Lo scorso febbraio, infatti, il paese ha accolto Martina, unica bimba nata nel 2023. Una gioia immensa per il piccolo comune che, dal 2018 al 2021 non aveva registrato più nascite. Il trend è stato invertito, prima con la nascita di Pietro, Agnese e Dominick e poi portato avanti nel 2022 con Alessio e Matteo. Il 2023 invece è tutto di Martina, per la felicità di mamma Elena e papà Nicola.

"Un antico proverbio dice che fa più rumore un albero che cade di quanto ne faccia una foresta che cresce" - dice il sindaco Adriano Ferrero - "ed è proprio così. Il 2023 si chiude enumerando una nuova nascita, per la felicità di mamma Elena e papà Nicola è arrivata Martina. La piccolina è arrivata in tempo per festeggiare con la mamma i primi 10 anni di attività del bar Peironi di cui Elena è titolare. Alla piccola Martina, che sarà l'unica nata in questo anno, giungano i migliori auguri da parte di tutta l'amministrazione comunale".