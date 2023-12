Gospel e brani popolari nella colonna sonora del Natale a Ceva

È iniziato col botto il “dicembre Cebano”, con l’appuntamento al Teatro “Marenco” con il concerto di Natale “A Swinging Christmas”. Uno spettacolo di alta qualità che ha incantato tutti.

Prendendo libera ispirazione dall’omonimo album di Ella Fitzgerald del 1960 il progetto “ A Swinging Christmas” ha proposto un viaggio attraverso quelli che negli anni sono diventati gli standards di Natale noti in tutto il mondo. Da “The Christmas song” a “Let it snow” e “White Christmas” gli spettatori al Marenco hanno potuto riconoscere i più grandi successi caratteristici di questo periodo, insieme a capolavori firmati dai fratelli Gershwin, Cole Porter, Irvin Berlin, Haven Gillespie. Inoltre non sono mancati interventi al confine tra gospel e brani popolari arrangiati appositamente per quintetto jazz.

La formazione è composta da: Elisa Aramonte - voce, Manuel Caliumi - sax alto, Renato Podestà - chitarra, Daniele Tortora - contrabbasso e Roberto Lupo - batteria

“Una serata davvero eccezionale - sottolinea il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - che ha aperto un Dicembre cebano che ci accompagnerà fino a Natale con appuntamenti di diverso genere, pensati ed organizzati per divertire grandi e piccoli. Devo ringraziare - conclude il primo cittadino - tutte le associazioni cittadine che si sono sempre adoperate per creare la giusta atmosfera di festa per i cittadini ed i visitatori. Quest’anno, inoltre, abbiamo anche potuto contare sulla collaborazione di Unimont servizi e da questa collaborazione sono nate idee e progetti di grande valore”.

Gli appuntamenti del dicembre cebano proseguono con concerti, appuntamenti gastronomici e visite guidate.